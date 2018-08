PARCO DEL POLLINO, TORRENTE TRAVOLGE ESCURSIONISTI: 5 MORTI/ Video, ultime notizie Raganello: ci sono dispersi

Cosenza, pioggia ingrossa torrente ed esonda: morti e dispersi. Ultime notizie: travolto gruppo di escursionisti, le vittime sarebbero cinque, undici invece le persone salvate

20 agosto 2018 - agg. 20 agosto 2018, 19.06 Silvana Palazzo

Cosenza, pioggia ingrossa torrente: morti e dispersi (Foto: Wikipedia)

Sarebbero almeno cinque i morti nelle gole del Raganello a Civita, in provincia di Cosenza, dove il torrente ingrossato dalle piogge delle ultime ore ha sorpreso un gruppo di escursionisti. Lo ha riferito la Protezione civile, che parla di 12 escursionisti individuati e prossimi al recupero. Sono in corso infatti le operazioni per trarli in salvo, tra l'altro tra loro vi sarebbero anche dei minori. Il gruppo era composto da giovani che stavano partecipando ad una visita e si trovavano a monte del cosiddetto “Ponte del Diavolo”. Tra le vittime ci sarebbe una ragazza non ancora identificata e il cui corpo però è stato recuperato. Incertezza invece sul numero di eventuali dispersi, perché non è certo il numero delle persone che si trovavano nelle gole. I vigili del fuoco comunque stanno lavorando nell'area. Sul posto è già presente il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. Le Gole del Raganello fanno parte di un'area naturale protetta che si estende su una superficie di oltre 1600 ettari: si tratta di un canyon lungo circa 13 km con pareti rocciose che in alcuni tratti sfiorano i 600 metri d'altezza. Clicca qui per il video dei soccorsi. (agg. di Silvana Palazzo)

COSENZA, ESONDA TORRENTE: TRAVOLTO GRUPPO DI ESCURSIONISTI

Potrebbero esserci morti a causa dell'ondata di piena del torrente Raganello a Civita, in Calabria. Un gruppo di escursionisti è stato sorpreso dalla piena. Si tratta di sedici persone che stavano partecipando ad una visita all'interno dell'area caratterizzata da gole e canyon, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Alcuni sono riusciti a raggiungere gli scogli, altri invece non ce l'avrebbero fatta, ma non si conosce al momento il numero preciso delle persone che sarebbero morte. Stando a quanto riportato da Repubblica, sarebbero due le vittime, tra cui una ragazza, per Rainews invece i morti sarebbero cinque. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l'ingrossamento del letto del torrente, quindi il gruppo è rimasto bloccato su alcuni scogli, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi che sta andando sul posto. Il gruppo poi sarebbe stato sorpreso dalla piena.

PIOGGIA INGROSSA TORRENTE: MORTI E DISPERSI

Le operazioni di salvataggio sono affidate ai Vigili del fuoco presenti sul posto con una squadra di uomini del distaccamento di Castrovillari. Una squadra specializzata di vigili del fuoco speleo alpino fluviali e un elicottero arrivato dal comando di Salerno stanno supportando i soccorsi. Il corso d'acqua si sarebbe ingrossato a monte, in territorio del comune di San Lorenzo Bellizzi ed avrebbe poi investito il gruppo di escursionisti. Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, secondo quanto riportato da lacnews24, ha segnalato il recupero di almeno sette persone, mentre resta incerto il numero dei dispersi. Il primo cittadino sta seguendo le operazioni di soccorso dal Ponte del Diavolo affacciato sul Raganello. La piena, secondo le prime informazioni frammentarie, avrebbe colto di sorpresa il gruppo, forse a causa del fatto che in quel momento nella zona di Civita le precipitazioni erano meno consistenti.

© Riproduzione Riservata.