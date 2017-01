SOS MIGRANTI/ Immigrazione, sicurezza e terrorismo, così la Germania si divide

LIPSIA — Alcune testate importanti in Germania parlano apertamente del problema che il giornalista Jasper von Altenbockum (Faz) riassume così: non si può negare che vi sia un "legame tra immigrazione, criminalità e terrore che intacca l'autorità dello stato". Ovviamente vi sono anche alcuni buoni argomenti per tenere distinti i due fattori, terrore e immigrazione. "Il calcolo dei terroristi è proprio quello di incorporare tutto con tutto. Oltre a ciò non vi è un legame casuale: non vi è il terrore perché c'è l'immigrazione, e tuttavia c'è un legame. I punti deboli del diritto di asilo e di soggiorno sono diventati i punti deboli della sicurezza e diventano, riguardando vite umane, punti deboli di uno stato" (Jasper von Altenbockum).

A quali fatti si riferiscono queste riflessioni? All'attacco terroristico al mercatino di Natale a Berlino, che è costato la vita, come è noto, anche ad una giovane ragazza italiana, Fabrizia Di Lorenzo. Si riferiscono però anche alla notte di san Silvestro a Colonia, non a quella del 2015, che aveva fatto notizia in tutta la stampa europea, ma a quella dell'anno appena passato.

"La notte di san Silvestro del 2016 è stata peggio di quanto si possa pensare. Quest'affermazione non riguarda le centinaia di vittime degli eccessi di violenza davanti al duomo di Colonia dell'ultimo giorno dell'anno del 2015, perché un tale delitto è stato quest'anno ampiamente evitato dalla polizia. Vi è qualcosa però che è anche peggio: un lungo tormentato anno, a partire dalla rimozione iniziale, seguito dai dibattiti e dai reciproci rimproveri, non ha avuto alcun influsso su coloro che si danno appuntamento a san Silvestro per compiere atti di violenza" (Dirk Schümer, Die Welt). Di fatto anche quest'anno sono arrivate una migliaio di persone, migranti dal Nord Africa a Colonia e non per festeggiare pacificamente, ma per compiere atti di violenza.

In una mia recente lettera mi sono occupato del problema complesso delle cause della migrazioni dall'Africa, ora vorrei concentrarmi su questo stesso problema visto però dall'Europa e in modo particolare visto dalla Germania.

Il ministro degli Interni, Thomas de Maizière, ha tracciato delle direttive per tentare di risolvere il problema. Le trattative per se stesse sono una confessione di perdita di controllo da parte dello stato. Esse rappresentano un punto debole nella mancanza di controllo efficace da parte dello Stato delle persone che entrano al suo interno: come espellere chi rappresenta un pericolo per lo Stato medesimo e ancora più per le persone che vivono in esso? Nel caso del presunto terrorista di Berlino era chiaro a tutti che egli fosse pericoloso. Non è stato espulso perché lo Stato di provenienza non lo voleva, perché lo riteneva a sua volta pericoloso.