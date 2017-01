RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Il Governo Gentiloni pronto ai primi interventi (ultime notizie live e news, oggi 18 gennaio)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL GOVERNO GENTILONI PRONTO AI PRIMI INTERVENTI (OGGI, 18 GENNAIO) Una notizia importante arriva per quanti in queste ultime settimane hanno sperato che la riforma delle pensioni varata con la Legge di stabilità potesse subire delle modifiche. Il Governo potrebbe “cesellare il capitolo pensioni, a partire dall’Ape social, e ottimizzare altri interventi della legge di Bilancio 2017 magari recuperando alcuni correttivi rimasti bloccati per l’approvazione lampo in Senato dopo il referendum”. In effetti, anche dagli stessi parlamentari del Partito democratico erano giunte richieste di modifiche sul testo della manovra varato dal Governo e modificato alla Camera. Purtroppo al Senato, complice appunto la crisi dell’esecutivo che ha richiesto un’approvazione in tempi rapidi, non è stato possibile intervenire sul testo. Ma ora lo si potrebbe fare. Per il quotidiano di Confindustria si dovrebbe riprendere l’idea di “allargare” l’accesso all’Ape social, specialmente per gli invalidi. Inoltre, si fa strada l’idea di farvi accedere i lavoratori dell’Ilva di Taranto. C’è poi l’ipotesi di estendere l’uso del cumulo contributivo gratuito anche per l’accesso a Opzione donna. Il Sole 24 Ore non ne fa cenno, ma in questo senso c’era anche la richiesta di poterlo utilizzare per l’ottava salvaguardia degli esodati. Resta da capire se l’esecutivo interverrà realmente su questi punti e con quali tempi. Un’occasione buona potrebbe essere quella dei decreti attuativi riguardanti l’Ape, che in ogni caso andrebbero varati in tempi piuttosto celeri. Vedremo se il Governo Gentiloni comincerà a intraprendere dei passi che potrebbero poi portare anche all’avvio della famosa “fase due” nel confronto con i sindacati sulla previdenza.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GLI AGGIUSTAMENTI POSSIBILI PER IL GOVERNO L’Onorevole Vinicio Peluffo è voluto tornare nella sua città, Rho, per tenere un incontro in cui spiegare le novità della Legge di stabilità 2017, comprensiva della riforma delle pensioni. Il deputato del Partito democratico ha parlato ieri presso la sede locale del suo partito e, stando a quanto riporta rhonews.com, ha ricordato che il pacchetto previdenza è nato grazie al confronto tra i sindacati e il ministro Poletti e si basa su tre principi: la flessibilità in uscita, l’equità attuariale e l’equità sociale. "Abbiamo realizzato diversi interventi grazie all'anticipo pensionistico, al cumulo dei contributi in casse diverse e sui lavoratori precoci o impegnati in professioni usuranti. Per sostenere il reddito, invece, abbiamo esteso la no tax area e la 14esima ai pensionati. Il Governo, comunque, è intenzionato a ridurre il cuneo contributivo del costo del lavoro e lavorare sulla pensione contributiva di garanzia, sulla previdenza complementare e adeguare la tipologia di lavoro all'aspettativa di vita”, ha detto Peluffo, che ha quindi già anticipato quelle che potrebbero essere le direttrici di nuovi interventi in materia da parte dell’esecutivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FERRARESI (M5S) TORNA A PARLARE DELLE PENSIONI DEI PARLAMENTARI Il tema dei vitalizi e delle pensioni dei politici torna a infiammare il dibattito. Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 Stelle, ha infatti partecipato alla trasmissione “Ho scelto Cusano”, in onda su Radio Cusano Campus, parlando dello scenario politico, in cui a suo modo di vedere M5S si trova nel mirino delle altre forze politiche, che stanno cercando in tutti i modi di fermarlo dato il consenso che registra nei sondaggi. Il tema più importante ora è quello della legge elettorale, che dovrebbe poi consentire di tornare alle urne. E a questo proposito il pentastellato ha detto: “Abbiamo proposto un proporzionale con alcuni correttivi. Una situazione in cui non abbiamo il coltello dalla parte del manico, ce l’hanno loro. Lo scontro è tutto sulle pensioni che matureranno i parlamentari e sulla legge migliore per farci fuori”. Già dopo le dimissioni di Matteo Renzi il tema dei vitalizi dei parlamentari era tornato in auge e anche adesso torna a riapparire nel dibattito.

