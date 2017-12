Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: ancora problemi sul bonus Renzi da 80 euro (ultime notizie)

11 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Contratti statali, problemi sul bonus Renzi (LaPresse)

La fine 2017 si avvicina ma il rinnovo dei contratti statali non segue lo stesso trend: o almeno, i dubbi ancora aperti tra Aran, Pubblica Amministrazione e sindacati sono tanti, su tutti la copertura cifre e il nodo non del tutto risolto del bonus Irpef “Renzi” da 80 euro che rischiano di saltare per molti lavoratori una volta attivato l’aumento stipendiale. L’aumento contrattuale previsto da 85 euro lordi “rischiava” di far perdere il bonus. Il governo lo ha risolto innalzando la soglia: nella manovra c’è il provvedimento che alza l’asticella da 26.000 a 26.600: secondo le bozze dell’Aran sul comparto centrale della Pa, la soluzione del Governo è quella di andare a salvare anche il restante 30% dei dipendenti statali che restano impelagati anche con l’ultima modifica e “rialzo” dell’asticella. « La soluzione sarebbe semplice, innalzare ancora l’asticella, a 27.000, ma servirebbero altri 100 milioni oltre ai già 210 stanziati. Il governo, però, secondo quanto riportano diverse indiscrezioni giornalistiche, punta a dare di più a chi guadagna di meno e viceversa. Dunque ci sarà il disco verde per un aumento a forfait fino a una certa soglia di reddito (per esempio 27.000), riducendolo leggermente per chi sta sopra questa soglia», spiega l’analisi di Tecnica della Scuola mentre si apre un’altra settimana di discussioni e possibili incroci sul fronte della rinnovo Pa. Il 2018 si avvicina e il contratto pubblico ancora resta un mistero…

MINISTRO MADIA, “FURBETTI DEL CARTELLINO? LA STRETTA FUNZIONA”

All’interno dell’intervista lasciata a Circo Massimo, il ministro della Pubblica Amministrazione ha confermato che la stretta sui licenziamenti nel rinnovo dei contratti statali “funziona”. In particolare, «Non capita più che l'amministrazione pubblica venga 'truffata' dai cosiddetti furbetti del cartellino»: secondo Marianna Madia se esiste una prova schiacciante della falsificazione della presenza in servizio «scatta il licenziamento immediato. Ci sono decine fatti, di casi, che dimostrano che la norma è efficace e che sta funzionando», conclude il ministro su Radio Capital davanti alle domande di Massimo Giannini. Ora resta però il “nodo” più grande: porre finalmente termine a questo rinnovo con una firma urgente e da porre entro la fine del 2017 in modo che l’intero pacchetto di novità - licenziamenti, permessi, aumenti stipendi, precari della ricerca i principali - possa essere attivo e funzionante già da gennaio 2018. I tempi ci sarebbero, le forze sindacali provate dalla partita delle pensioni, potrebbero non concedere altro “tempo perso” e novità in extremis del Governo rispetto al pre-accordo del 30 novembre 2016.

