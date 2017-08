Contratti statali/ Rinnovo stipendi Pa: Bonus Renzi, rischio aumento-beffa di 5 euro (ultime notizie)

Contratti statali e Bonus Renzi (LaPresse)

Il Bonus Renzi è sempre al centro dei “problemi” aperti all’interno delle trattative per il rinnovo dei contratti statali Pa: come annunciato dagli stessi sindacati di ogni comparto della Pubblica Amministrazione prima della pausa estiva, il problema del bonus da 80 euro importato dal Governo Renzi e mantenuto dall’esecutivo Gentiloni resta intatto, purtroppo, per i dipendenti statali. Con l’aumento infatti dello stipendio Pa a 85 euro previsto dalla riforma Madia, molti dipendenti statali e della scuola potrebbero rischiare di vedersi superato la soglia reddituale di 26mila euro: oltre infatti verrebbe meno il bonus Renzi e in questo modo si rischia la clamorosa beffa di un aumento finale nello stipendio di soli 5 euro complessivi, di fatto annullando a vicenda bonus e aumento tanto atteso da oltre 8 anni. A questo problema dovrà provvedere il governo che ha garantito che questa misura verrà studiata in modo da non fare annullare il Bonus Renzi: la soluzione principale resta quella prevista dai sindacati prima della pausa delle trattative, ovvero di defiscalizzare il Bonus Renzi in modo che gli 80 euro non vengano contabilizzati a livello fiscale nel conto redditi dei dipendenti statali. Ma resta il rebus che il governo dovrà sbrogliare specie sul fronte delle coperture economiche, una “partita” che fino ad autunno inoltrato non sarà sicuramente “conclusa” e che tiene i dipendenti pubblici con il fiato sospeso…

CONTRATTI STATALI: AUMENTO STIPENDI PA E ULTIME NOTIZIE

LE CRITICHE DEI SINDACATI SUL MONDO SCUOLA

I sindacati e l’Aran sono ufficialmente in “pausa estiva” fino al prossimo 31 agosto ma il mondo dei contratti statali, dei dipendenti pubblici e soprattutto del mondo scuola non si ferma tra critiche e polemiche sulla riforma intentata dal ministro Madia che dal prossimo autunno dovrebbe divenire effettiva. «Mentre si prospetta un confronto contrattuale nel quale decidere le misure che serviranno a regolare il contratto del personale della scuola, si continua a parlare di scuola, in modo vecchio, come ammortizzatore sociale», spiega il segretario della Uil Scuola, Pino Turi in un duro comunicato contro il Miur e la considerazione del mondo scuola, lato docenti. «Il film del “sono troppi, rifiutano la valutazione e per quello sono mal pagati” – ricorda attaccando ancora Turi – lo ha già girato il Governo Berlusconi poco meno di un decennio fa, e tutti sappiamo come è finita, sono stati tagliati oltre 150 mila posti e gli oltre 8 miliardi destinati all’Istruzione destinati ad altri capitoli di bilancio. Nonostante ciò gli insegnanti italiani hanno continuato ad essere i peggio pagati d’Europa».

