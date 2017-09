CONTRATTI STATALI(/ Aumenti stipendi Pa: tra rinnovo e concorsone Giovani (ultime notizie)

Contratti statali (LaPresse)

Sul fronte contratti statali la novità del weekend riguarda un punto “aggiuntivo” al rinnovo e aumento degli stipendi che sta letteralmente “bloccando” la discussione e lo scenario della Pubblica Amministrazione: dopo 8 anni di inerzia, si avvicina il momento della trattativa conclusa ma intanto si muove un secondo “filone” all’interno del mondo Pa. Tutto nasce dalla proposta, per ora solo informale, di un maxiconcorsone per i dipendenti pubblici: con l’intervento di Rughetti, sottosegretario Pa, alla Festa dell’Unità di Roma si apre forse una nuova stagione di concorsi pubblici all’interno della Pubblica Amministrazione. «500mila dipendenti pubblici nei prossimi 4anni andranno in pensione. Questa è una grande occasione per lo Stato con piano assunzioni giovani. Una grande scommessa che va fatta in questo momento sfruttando magari la prossima legge di bilancio, strumento non solo dal punto di vista delle risorse, ma da quello metodologico». Le parole di Rughetti hanno aperto ad accoglienza molto positiva per alcuni e forti polemiche per altri: «"Prima di dar luogo a nuove assunzioni la pubblica amministrazione azzeri i debiti commerciali contratti con le aziende fornitrici che, secondo le stime della Banca d'Italia, ammontano a 64 miliardi di euro, di cui 34 ascrivibili ai ritardi nei pagamenti», spiega una dura nota della Cgia Mestre di ieri sera. Rinnovi e aumenti stipendiali, come passati debiti: aprire a nuove assunzioni possono e devono essere fatte, ma non bisogna dimenticare tutti quei dipendenti che da anni attendono un rilancio sul proprio contratto nazionale (o il pagamento di lavori svolti magari anche molti mesi fa, come rileva la Cgia).

CONTRATTI STATALI E I BONUS RENZI DI 80 EURO, I RISCHI

Sul comparto Sanità e sul rinnovo dei contratti statali, torna ancora sul forte tema del bonus 80 euro il Migep - sindacato e federazione nell’area sanitaria - denunciando il forte rischio di perdere quel diritto a fronte degli aumenti previsti dalla riforma Madia. «È giunto il tempo di riconoscere il disagio della professione e in ogni caso i lavoratori non possono essere penalizzati», spiega il leader del Migep Angelo Minghetti. «Ci troviamo con due atti d’indirizzo, quello del Governo – Ministro Madia – e quello del Comitato di Settore Regioni Sanità che lasciano perplessità con vuoti su alcuni temi importanti come la mobilità, il fabbisogno, fasce economiche, ecc. Inoltre, il rischio, che con l’aumento contrattuale si può avere una perdita del bonus di 80 euro», allerta il sindacato sanitario. Da ultimo, tenendo conto della disponibilità dell’Aran di andare incontro alle esigenze del settore Sanità riconosciuta anche dallo stesso Migep, «non si comprende - conclude Minghetti - su quale categoria e fascia verrà calcolato l'aumento medio di 85 euro mensili a regime sulla retribuzione stipendiale».

