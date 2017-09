Contratti statali/ Aumento stipendi Pa: sindacati Sanità, “investire sul rinnovo” (ultime notizie)

Contratti statali, proteste e polemiche (LaPresse)

I contratti statali, il finanziamento del rinnovo e i punti caldi per l’accordo restano sempre al centro della discussione nel vasto mondo della Pubblica Amministrazione: in particolare, i sindacati dei Medici (dipendenti e convenzionati) hanno scritto una lettera al Governo e alle Regioni per chiedere ufficialmente di investire su sanità pubblica e capitale umano. «Finanziare contratti e convenzioni; defiscalizzare il salario di produttività; introdurre welfare aziendale; salvaguardare la RIA e riallineare i cessati nel calcolo del Fondo di ponderazione dei convenzionati; stabilizzare i precari, favorire l'occupazione giovanile e aumentare i contratti di formazione». Sono queste le proposte principali lanciate dai sindacati del Comparto Sanità a Madia, Gentiloni e Regioni italiane. In particolare, sul fronte contratto pubblico: «i contratti della Dirigenza sanitaria dipendente del SSN e l’Accordo Collettivo Nazionale per i medici convenzionati rappresentano irrinunciabili strumenti di governo, anche della spesa, e di innovazione dei modelli organizzativi del sistema sanitario. Alla vigilia della ripresa delle trattative, appare concreto il rischio di un mancato ristoro economico del danno conseguente a sette anni di blocco a causa di un finanziamento puramente simbolico del rinnovo degli accordi vigenti».

SINDACATI, “GARANTIRE CONTINUITÀ PROFESSIONALE E OCCUPAZIONALE”

Dopo il comparto Sanità, anche i sindacati nazionali hanno mosso richieste e “ultimatum” al Ministero della Pubblica Amministrazione in vista del rinnovo dei contratti statali e dell’intera macchina burocratica della Pa. In un recente incontro al Ministero, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno discusso anche del riordino delle società partecipate: «il testo del decreto è ancora in fase di definizione visto che giovedì ci sarà la riunione tecnica in Conferenza Unificata con Regioni, Comuni e Province», spiegano i segretari confederali Vincenzo Colla (Cgil), Andrea Cuccello (Cisl) e Antonio Foccillo (Uil). Non solo, secondo le sigle nazionali non « può esserci alcun automatismo tra piani di ricognizione ed eventuali esuberi del personale, che vanno del tutto esclusi. Abbiamo sostenuto la necessità di costruire un percorso condiviso di interlocuzione a livello nazionale e territoriale - aggiungono - che possa creare una camera di compensazione nella gestione del processo di riforma». In ultima analisi, i sindacati chiedono con forza che nel rinnovare il contratto pubblico si possa, anzi si debba, mantenere garantita la «continuità occupazionale, professionale e di reddito dei lavoratori».

