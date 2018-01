Contratti statali/ Scuola, aumenti stipendi a 200 euro: min. Fedeli, “rinnovo pronto” (ultime notizie)

Contratti statali, ultime notizie di oggi 2 gennaio 2018: aumenti Pa nel mondo scuola, 200 euro in più per tutti i docenti. Ministro Fedeli, "il rinnovo è pronto"

02 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Contratti statali, Ministro Valeria Fedeli (LaPresse)

Con una intervista uscita il 31 dicembre sul Messaggero il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha voluto dare il “buon anno” a tutti i docenti che attendono il rinnovo dei contratti statali con una novità si spera positiva: «ci vedremo martedì (oggi, ndr) con i sindacati e lavoriamo per un rinnovo in tempi più rapidi possibili». Insomma, il contratto anche per la scuola dovrebbe essere a breve approvato dopo che il comparto centrale ha trovato l’accordo negli ultimi giorni 2017 e dopo che proprio la scuola e la sanità restano i punti scoperti della riforma Madia, con le situazioni più spinose che ancora restano (finora) insolute. Secondo la responsabile del Miur, «Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza». La Fedeli ha ricordato come sul fronte “copertura” economica in busta paga per i docenti finiranno fino a 200 euro lordi in più al mese, e comprende l’aumento base deciso dagli statali integrato agli incentivi sul merito e il “bonus Renzi” da 80 euro. «Nella legge di stabilità, come ha detto la ministra Madia, ci sono i soldi per i contratti e lo chiuderemo presto», conferma ancora il ministro della Scuola.

L’UNA TANTUM DEGLI ARRETRATI

Con la firma dei sindacati alla riforma della Pa sui “contratti statali”, resta il punto complesso e non di immediata risoluzione degli arretrati ingenti che la Pubblica Amministrazione deve ai tanti lavoratori che danni lamentano la mancata restituzione. Il rinnovo siglato vede l’una tantum degli arretrati che arriverà nella prima busta paga utile (forse febbraio 2018) dopo che l’esame del ministero dell’Economia sugli aumenti stipendiali statali sarà effettuato. Stando alle anticipazioni del Sole 24 ore, «L’una tantum recupera gli effetti del rinnovo solo sul 2016 e 2017, ma le cifre dipendono dallo stanziamento complessivo. Se lo stipendio interessato, come probabile, sarà quello di marzo 2018, per un ministeriale medio (area seconda, posizione economica F4)?l’una tantum sarà di 570 euro lordi». Per poterla calcolare a livello pratico, va considerato l’andamento progressivo degli aumenti stessi: nel caso degli stati, 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 prima di raggiungere il livello a regime da 2,85 miliardi dal 2018. «L’una tantum di ognuno, quindi, sarà la somma degli aumenti relativi alle 13 mensilità del 2016, alle altrettante di quest’anno e ai primi due mesi del prossimo, nel caso di avvio effettivo dei nuovi contratti a marzo», conclude il quotidiano economico.

