RIFORMA PENSIONI 2018/ Le proposte dei partiti in campagna elettorale (ultime notizie)

Riforma pensioni novità 2018, oggi 22 gennaio. Le proposte dei partiti in campagna elettorale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

22 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

LE PROPOSTE DEI PARTITI

Simone Ferro, su lavoce.info, ha scritto un articolo per riassumere le varie proposte in tema di pensioni dei partiti che si stanno affrontando nella campagna elettorale. “Per esigenze di coerenza e credibilità, il Pd non propone per ora nessun cambio di rotta, limitandosi a promettere di proseguire sulla strada della flessibilità in uscita”, segnala l’autore con riferimento all’attuale partito di maggioranza di Governo. C’è invece più da scrivere per quel che riguarda Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Riguardo alle proposte dei pentastellati, Ferro parla di controriforma (finalizzata ad aumentare le pensioni minime a 780 euro e a introdurre la Quota 41) spiegando che questa avverrebbe in due fasi: “Tagliando le pensioni d’oro, che a sua detta costerebbero allo Stato italiano 12 miliardi l’anno, si finanzierebbe il ritorno ai vecchi requisiti per i lavori usuranti; mentre per le categorie di lavoratori residuali si agirebbe in una seconda fase, recuperando dai 50 miliardi di sprechi nel bilancio dello Stato”.

Riguardo all’ipotesi della Lega Nord di sostituire la Legge Fornero con Quota 41 e Quota 100, viene segnalato che “le coperture proposte, comunque non sufficienti, proverrebbero per il 70 per cento dall’eliminazione delle norme tampone collegate alla legge Fornero e dallo sblocco del turnover, cioè dal venir meno di costi collaterali della riforma, già inclusi peraltro nelle stime del costo della sua abolizione. Difficile dunque definirle coperture”. Infine sull’innalzamento delle minime a 1.000 euro promesso da Berlusconi, Ferro evidenzia che occorrono i dettagli sulle coperture, anche sei i 7 miliardi indicato come costo “sembrano pochi per una riforma così ambiziosa”.

BERLUSCONI, IL “DIETROFRONT” SULL’ABOLIZIONE DELLA FORNERO

Sul programma del centrodestra la Legge Fornero è “teoricamente” messa sotto il punto forte delle “abolizioni” totali. La legge sulle pensioni per il triumvirato Berlusconi-Salini-Meloni dovrebbe essere completamente riformata e, stando alle agenzie, il tutto dovrebbe cominciare al Governo con l’abolizione di ogni articolo di quella legge fatta durante il Governo Tecnico di Mario Monti. C’è un però, come ormai abbiamo imparato a vedere in questi primi giorni di campagna elettorale: Salvini spinge per l’abolizione, Berlusconi no. E anche oggi al Corriere della Sera questa “distanza” è stata marcata ancora una volta dal pur ottimo “equilibrista” ex Cavaliere: «quella legge affronta male un tema vero, l’aumento della vita media che collegato al calo della natalità rende necessario l’aumento dell’età pensionistica per mantenere i conti in equilibrio», spiega Berlusconi nell’intervista odierna. Questo però non porterebbe, secondo Forza Italia, all’abolizione della legge stessa (per tenersi aperto un canale di dialogo con il Pd per dopo il 4 marzo?) bensì «D’altronde il tema pensioni non si esaurisce con la Fornero: l’aumento delle pensioni minime a 1000 euro per tutti, anche per le casalinghe, per noi è irrinunciabile». Modifiche, anche sostanziali, ma non abolizioni: ma allora, in quel programma firmato ad Arcore e poi a Palazzo Grazioli, cosa è stato per davvero siglato? (agg. di Niccolò Magnani)

