RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 24 gennaio. Gli avvertimenti dell’Ilo sui sistemi pensionistici (ultime notizie)

24 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

GLI AVVERTIMENTI DELL'ILO SUI SISTEMI PENSIONISTICI

Mentre si continua a discutere delle proposte per cambiare il sistema previdenziale, più o meno drasticamente, l’Organizzazione mondiale del lavoro ha diffuso il World employment and social outlook trends 2018, cui linkiesta ha dedicato un ampio articolo. Certo, l’Ilo si occupa di lavoro e non di pensioni, tuttavia se l’organizzazione di Ginevra segnala la discesa dell’occupazione con l’aumento di quella più vulnerabile e l’invecchiamento della forza lavoro a livello globale, ecco che si può arrivare a un avvertimento sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici. In buona sostanza, diventerà più difficile che per ogni persona che andrà in pensione ce ne sia un’altra che trova lavoro, per di più stabile, ben retribuito e quindi con contribuiti, nei sistemi a ripartizione come il nostro, in grado di far fronte alle uscite del sistema pensionistico. Basti pensare che si stima che nei paesi sviluppati, come l’Italia, entro il 2030 metà dei lavoratori avrà più di 65 anni.

“Oltre alla sfida che un numero crescente di pensionati crea per i sistemi pensionistici attuali, un forza lavoro sempre più anziana avrà anche un impatto diretto sul mercato del lavoro”, ha detto il Direttore del dipartimento ricerche dell’Ilo, Sangheon Lee, evidenziando il fatto che “l’invecchiamento potrebbe portare a una riduzione della produttività e a un rallentamento degli adeguamenti del mercato del lavoro in seguito agli shock economici”. A essere messi alla prova saranno anche i conti pubblici. E l’Ilo avvisa che le cifre necessarie Le cifre necessarie “sono allarmanti, data l’attuale crisi del debito pubblico e la sfida crescente di ridurre il rapporto debito/Pil”.

LE TASSE DIMENTICATE NEL DIBATTITO SULLE PENSIONI

Pietro De Sarlo, sulle pagine di affaritaliani.it, mette in evidenza un aspetto paradossale del dibattito sulle pensioni. Ricorda infatti che secondo Alberto Brambilla la spesa pensionistica in Italia nel 2016 è stata pari a 218 miliardi di euro, compresi 10 per spesa assistenziale. Tale spesa è stata coperta dai 197 miliardi di contributi versati. Inoltre, lo Stato ha incassato con le tasse sulle pensioni circa 50 miliardi di euro. Solo che questo particolare viene omesso e di fatto si insiste sul fatto che le pensioni costano tanto, senza evidenziare il contributo al gettito fiscale che arriva dai pensionati. E anche alle autorità europee viene data una comunicazione di questo tipo. La logica conseguenza non può che essere il continuo richiamo a ridurre le spese per le pensioni. “Quindi noi comunichiamo all’Europa una spesa pensionistica del 18%, la media della Spesa in Europa è del 15%, ma se noi comunicassimo la spesa pensionistica all’Europa in modo omogeneo a quello che fanno gli altri Paesi europei avremmo una incidenza del (udite udite!) 13%!”, scrive De Sarlo.

