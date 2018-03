RIFORMA PENSIONI 2018/ I messaggi Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà (ultime notizie)

29 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Susanna Camusso (Lapresse)

LE PAROLE DI GHISELLI E CAMUSSO

Dalla Cgil arriva un richiamo al Governo dato che ancora non è stato emanato il decreto per la creazione della Commissione tecnica che si dovrà occupare di stabilire la gravosità delle diverse professioni, in modo da poter arrivare a una differenziazione delle aspettative di vita su cui basare l’innalzamento dei requisiti pensionistici. “Il decreto doveva essere emanato entro lo scorso febbraio e questo ritardo rischia di pregiudicare la conclusione dei lavori della Commissione entro il termine, previsto dalla legge, del 30 settembre 2018”, fa notare il Segretario confederale Roberto Ghiselli. Secondo quanto riporta il sito di Rassegna Sindacale, dal suo punto di vista “il rispetto di questo termine è fondamentale per poter intervenire, con la prossima Legge di bilancio, sull’ampliamento dei lavori gravosi a cui garantire requisiti anagrafici più favorevoli per accedere alla pensione”. Anche se poi tutto dipenderà da chi ci sarà al Governo.

Nei giorni scorsi Susanna Camusso aveva detto. “Con Cisl e Uil abbiamo una proposta comune: partiamo dalla pensione di garanzia per i giovani e risolviamo le storture e le ingiustizie della legge Fornero”. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la Segretaria generale della Cgil aveva aggiunto che “vorremmo discutere di questo, ma serve un Governo”. Bisognerà quindi attendere la formazione di un esecutivo per tornare ad affrontare il tema pensioni e visto lo scenario politico potrebbe volerci del tempo. Tuttavia non sono mancati richiami, da parte di Bce, Fmi e Ocse, per esempio, sulla sostenibilità del sistema pensionistico italiano. La sindacalista ha in questo senso evidenziato la necessità di spiegare all’Europa che “non c’è sostenibilità sociale” nell’attuale sistema.

