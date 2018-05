RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Opzione donna non bastano per il personale della scuola (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 18 maggio. L’Anief si esprime sulle proposte contenute nel contratto di Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

19 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

QUOTA 100 E OPZIONE DONNA, PER ANIEF NON BASTANO

Anche l’Anief si esprime sulla riforma delle pensioni contenuta nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L’Associazione nazionale insegnanti e formatori continua a chiedere che i lavoratori della scuola siano considerati “realizzatori di una professionalità altamente usurante” e dunque non può bastare la proroga di Opzione donna per soddisfare questa richiesta, quando alle lavoratrici verrebbe chiesto il ricalcolo contributivo del proprio assegno pensionistico. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “lo stesso pericolo, la riduzione dell’assegno pensionistico, potrebbe sorgere per coloro che dovessero aderire a quota 100, poiché le coperture finanziate del progetto sembrano inferiori rispetto alla vastità del progetto”. Per il sindacalista occorre quindi “includere l’operato di docenti e personale Ata tra i lavori usuranti”.

Questo in virtù del fatto che “studi di lunga portata, come il ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’, hanno confermato che per i lavoratori della scuola il burnout presenta percentuali molto più alte che in altre professionalità, con un’alta incidenza di malattie psichiatriche ed oncologiche”. Secondo Pacifico le risorse per questo intervento si possono trovare, dato che ne sono state trovate “per salvare aziende o banche”. “Il Governo che si sta allestendo deve sapere che il ‘lavoro educativo’ è un ‘ambito professionale particolarmente esposto a condizioni stressogene’, soprattutto tra i docenti più giovani e caratterialmente fragili o emotivi. Pensare di mandare queste persone in pensione a 67 anni significherebbe produrre un danno sicuro a loro e ai giovani in formazione, perché affidati a personale anziano, stanco e sottoposto a patologie di vario genere”.

