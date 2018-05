RIFORMA PENSIONI 2018/ Boeri: per Quota 41 e Quota 100 costo immediato di 15 miliardi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 23 maggio. Le valutazioni di Tito Boeri su Quota 41 e Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

24 maggio 2018 Lorenzo Torrisi

Tito Boeri (Lapresse)

LE PAROLE DI TITO BOERI

Il Governo Conte potrebbe presto prendere forma, basando la sua azione sul contratto messo a punto da Lega e Movimento 5 Stelle. In tema di pensioni, come noto, è previsto il superamento della Legge Fornero mediante Quota 100 e Quota 41. Interventi che, secondo Tito Boeri, avranno un costo immediato di 15 miliardi di euro che diventerà a regime pari a 20 miliardi. Il Presidente dell’Inps, parlando al convegno su “I dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche”, ha detto: “Si è parlato di quota 100: la valutazione che noi abbiamo fatto ci porta a ritenere che in presenza di quota 100 o 41 anni di contributi come condizione per il pensionamento, ipotizzando che il 90% di persone vada in pensione il primo anno, e questo è possibile perché ce lo dice l’esperienza storica all’interno del nostro Paese, porterebbe a un costo immediato di 15 miliardi, a regime intorno ai 20 miliardi e l’impatto sul debito implicito sarebbe sarebbe di circa 105 miliardi di euro”.

Secondo quanto riporta Askanews, Boeri ha naturalmente fatto notare che queste cifre sono ben diverse dai 5 miliardi scritti nel contratto di Governo. Nemmeno reintroducendo le finestre mobili abolite dalla Legge Fornero o non considerando i contributi figurativi nel sistema delle quote si potrebbe arrivare a tale cifre. “Credo che nel momento in cui si presentano programmi”, ha quindi detto Boeri, “invece di attaccare il dato amministrativo e le valutazioni dell’Inps sulla base dei dati di cui dispone si dovrebbe avere l’onestà intellettuale di dire: noi vogliamo fare questo, non è esattamente quota 100 ma vogliamo farlo con delle condizioni”.

