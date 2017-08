ALLAH LAS/ Video, chi è la band del concerto sospeso a Rotterdam per minaccia terroristica

Allah Las

Gli Allah Las sono una band attiva da nove anni, nata a Los Angeles, in California. Il loro concerto di Rotterdam è stato annullato perché la polizia olandese ha evidenziato il pericolo di una minaccia terroristica che, con le immagini dell’attentato di Barcellona ancora vive negli occhi di tutti, è stata prevenuta con la massima solerzia, evacuando la location dove lo show si sarebbe dovuto tenere, il MaasSilo. Secondo le prime notizie, non centrerebbe nulla il nome del gruppo, non sarebbe stato l’aver utilizzato “Allah” nel nome della band per aver irritato eventualmente qualche falange terroristica. Ipotesi non del tutto campata in aria, visto che gli Allah Las sono stati al centro di molte polemiche a causa della loro scelta del nome, che ha irritato il mondo musulmano. Questo nonostante il leader del gruppo, Miles Michaud, abbia specificato come la scelta della parola “Allah” sia stata compiuta per regalare un’aura sacrale al gruppo, e non per motivi legati al mondo islamico.

ALFIERI DEL GARAGE ROCK

Miles Michaud si è unito agli Allah Las sono successivamente, come voce e chitarra solista nel gruppo fondato a Los Angeles da Matthew Correia alle percussioni, Spencer Dunham al basso e Pedrum Siadatian alla chitarra. Una band che pur essendosi formata nel 2008, ha atteso il 2012 per il suo primo album, intitolato in maniera omonima “Allah Las”. Sono seguiti altri due lavori, “Worship the Sun” del 2014 e “Calico Review” del 2016. Per gli Allah Las, col tempo è arrivato anche un discreto seguito di fans, soprattutto nell’Europa centrale dove appunto a Rotterdam erano attesi questa sera nel proseguimento del loro tour europeo. Il “garage rock” gli ha garantito anche diversi consensi da parte della critica, tanto che il loro pezzo "Catamaran" è stato uno dei più apprezzati nel 2012, candidata fra le canzoni dell'anno nel loro genere. Nelle prossime ore sarà più chiaro se il gruppo sia finito nel possibile mirino dei terroristi per qualche motivazione specifica.

