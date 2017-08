SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Futuro Centrodestra: il Listone Salvini-Berlusconi-Meloni non convince…

Sondaggi Politici, Listone Centrodestra (LaPresse)

In questi mesi abbiamo imparato dai sondaggi elettorali sulla situazione politica nazionale che il centrodestra ha speranze di competere con Pd e M5s (anzi, li supera ultimamente) solo con un unico Listone che raccolga Forza Italia, Lega Nord e FdI tutti insieme. Ecco, ma se poi viene chiesto all’elettorato generalista un giudizio in merito all’unione di Berlusconi, Salvini e Meloni la risposta lascia sorpresi. È il senso del sondaggio di Ixé che svela come l’opzione Listone non sia così ammirata tra i vari intervistati: il 14% la sceglierebbe “sicuramente”, il 10% è comunque d’accordo per il voto al centrodestra unito; ma il 23% (probabilmente no) e il 45% (sicuramente no) si dicono per nulla propensi a votare la formazione del centrodestra se si presentasse unito alle urne con un solo candidato leader (ancora tutto da decidersi chi potrebbe essere, ndr).

WINPOLL, VENETO: M5S “SFIORA” LA LEGA DI SALVINI

Negli ultimi sondaggi politici pubblicati da Winpoll sulla situazione politica in Veneto, a pochi mesi dal referendum per l’Autonomia in Lombardia e appunto in Veneto, è evidente un punto: il Movimento 5 Stelle, un tempo praticamente nullo nelle regioni del Nord, ora è in crescita esponenziale e addirittura arrivare a rosicchiare voti alla Lega Nord di Matteo Salvini, ancora al primo posto in Regione ma con poco vantaggio sui rivali populisti grillini. Lega al 25,8%, M5s al 23,6%, Pd al 19,2% e Forza Italia all’8,4% in netto calo rispetto ai fasti del passato e con la minoranza nella leadership del centrodestra veneto. Fare (la lista Tosi) e Popolo della Famiglia raccolgono insieme un buon 6,7%, mentre Fratelli d’Italia resta su medie nazionali al 4,4%. Dietro tutti gli altri, con Area Popolare al 4,2%, Campo Progressista al 2,7% e Articolo 1 ad un basso 2% di fiducia e consenso.

