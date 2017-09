SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Regionali Sicilia: la sfida è tra Musumeci e Cancelleri

Sondaggi Politici, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Le elezioni regionali siciliane sembrano una sfida a due tra centrodestra e Movimento 5 Stelle stando agli ultimi sondaggi politici elettorali. Il centrosinistra infatti sembra troppo preso dalla scelta tra due candidati, nel frattempo Euromedia Research indica Nello Musumeci in testa con il 34%, incalzato da Giancarlo Cancelleri al 33%. Fabrizio Micari, rettore dell'Università di Palermo, viaggia sul 16% dei voti, mentre Claudio Fava, che è il candidato su cui MDP e Sinistra Italiana vorrebbero puntare, arriva al 9,5%. Questi ultimi però vengono superati da Rosario Crocetta, che riesce ad arrivare al 18,4%. Il sondaggio è stato commissionato all'istituto di Alessandra Ghisleri da Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi è interessato a misurare l'agibilità politica di Nello Musumeci, che dvorebbe essere affiancato da Gaetano Armao. Fino a qualche tempo fa volava Giancarlo Cancelleri nei sondaggi, ora invece è ad un punto. La partita però resta apertissima.

INTENZIONI DI VOTO: IL M5S RETROCEDE, NON IL PD

I sondaggi politici elettorali sono importanti per sondare le preferenze degli italiani. Quello effettuato da Affaritaliani registra uno stop nella discesa che aveva visto calare il Partito Democratico sotto la soglia del 30%: l'ex premier Matteo Renzi può partire dal 28% dei consensi. Il segretario del PD deve però fare attenzione alla presenza ingombrante di Marco Minniti, l'attuale ministro dell'Interno. L'esponente vicino a D'Alema piace molto all'elettorato, trasversalmente. Il Movimento 5 Stelle invece sembra aver fermato la sua spinta propulsiva, visto che non riesce ad andare oltre il 27% dei consensi. Potrebbero aver inciso le difficoltà nell'amministrazione di Roma? Il primo partito nel centrodestra è ancora la Lega Nord, che ha raggiunto il 15% nelle intenzioni di voto. In crescita però anche Forza Italia, che è al 13%, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si è attestato sul 5%.

© Riproduzione Riservata.