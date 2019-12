ALESSANDRA AMOROSO/ Da Amici allo speciale di Italia 1, 10 anni di successi (Verissimo)

Alessandra Amoroso diventa direttore di Italia 1. Proprio così: almeno per una sera, la cantante salentina monopolizza la seconda rete Mediaset (per importanza) con uno speciale tutto dedicato a lei e pensato per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Spazio anche ad alcuni interventi/incursioni in altri programmi televisivi per la giornata del 23 dicembre. Il videoclip di Immobile 10+1 verrà presentato in anteprima assoluta proprio durante lo show in prima serata. Per annunciare tutto questo, l’Amoroso ha accettato l’invito di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, il primo dei programmi del Biscione che ‘invade’ amichevolmente in occasione dei festeggiamenti. Ma il via alle danze verrà dato lunedì, quando Alessandra occuperà per gioco la scrivania del direttore di rete Laura Casarotto. Quest’ultima la lascerà fare, accettando il rischio che Ale invada completamente il palinsesto diventando così la vera protagonista della giornata. La cantante s’improvviserà anche annunciatrice televisiva, lanciando a modo suo tutti i principali appuntamenti in programmazione (dai cartoni animati al telegiornale).

Alessandra Amoroso e i natali artistici ad Amici

Questa inedita collaborazione tra Alessandra Amoroso e Mediaset è nata non per caso. Ormai dieci anni fa, per l’appunto, l’Amoroso ricevette la sua consacrazione ufficiale in qualità di volto di Canale 5 (e non solo) per mano di Maria De Filippi. Avvenne quando Alessandra varcò per la prima volta la soglia del talent show Amici, un vero e proprio trampolino di lancio per lei e per la sua carriera. Per la cantante, dunque, non è altro che un ritorno alle origini. Alle 18.25, Alessandra uscirà formalmente allo scoperto presentando in anteprima assoluta il videoclip del suo primo singolo Immobile. Si tratta del brano che nel 2008 la portò al successo e al primo posto nella classifica Top Singoli, e che quest’anno torna in radio e su tutte le piattaforme di streaming con un nuovo arrangiamento. La melodia è nuova, sì, ma si mantiene in qualche modo fedele all’originale.

Il tour di 10

Alessandra Amoroso descrive Immobile come “una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che 11 anni fa ha dato a me stessa la possibilità di essere chi sono oggi… grazie IMMOBILE!”. A chiudere la serata, ci penserà lo speciale 10 anni di Alessandra Amoroso – 10, io, noi prodotto da Fiends&Partners e Sandrina&Family, il concerto al Forum di Assago con contenuti inediti, immagini esclusive e gli aneddoti di Alessandra. Dal 5 marzo 2019, Alessandra Amoroso ha portato 10 in tour toccando tutte le regioni d’Italia, nessuna esclusa. Da marzo a maggio 2019, l’Amoroso ha messo insieme 160mila spettatori da Nord a Sud senza dimenticare le Isole. 32 le date in totale, per una serie di concerti davvero memorabili che hanno contribuito a farla ancora più amare dalla sua Big Family.



