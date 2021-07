10 ANNI DI SFOOTING/ 2012: più di Dia Bolik e 007 la vera star è Ficosecco

Correva l’anno 2012, e visto che le previsioni Maya provocavano brividi lungo la schiena, a noi correva l’obbligo di iniziarlo con una bella serie di freddure. La più glaciale? Eccola:

Personaggi: Un cieco, Un muto e Un sordo

(La scena si svolge all’interno di un cinema muto per sordi di periferia. Un cieco indossa gli occhialini per vedere il film in 3D)

Un cieco: (parlando a voce bassa per non disturbare) Mi piacerebbe rivedere questa scena. Tu l’hai capita?

Un muto: (gesticolando a voce bassa per non disturbare) ………………………!

Un sordo: Sssssssst!!!

Passava solo un mese e tutta l’Europa veniva investita da forti nevicate…

Intanto l’Italia soffriva, in piena stagione di rigore (dei conti pubblici) imposto dalla Ue, tanto che il governo Monti cercava disperatamente una via di fuga verso il rilancio dell’economia. Tutto era affidato nelle mani del ministro Corrado Passera, nella speranza che – si diceva – “prima o poi la crisi passerà”. E per superarla di balzello in balzello in quei giorni non si faceva altro che prospettare nuove tasse dagli acronimi più strampalati, da Acci-picchia a Urca!

Con l’arrivo dei primi caldi e con l’apertura delle imposte (in questo caso non si tratta delle tasse, ma delle finestre) a succhiare il sangue e a togliere il sonno agli italiani non era il fisco, bensì la zanzara tigre: per fortuna c’eravamo noi, con i nostri originalissimi rimedi, efficaci anche contro le cattivissime zanzare sioux.

L’estate così scorreva via tranquilla, come sabbia tra le dita di una mano: da nord a sud indici puntati verso il cielo per osservare un’eclissi solare anulare, un dito medio collettivo rivolto alla Spagna che ci rifilava 4 gol nella finale degli Europei di calcio in Polonia e Ucraina e un pollice all’insù per le Olimpiadi di Londra. Così, da giugno fino ad agosto, a farla da padrone non poteva che essere il divano di casa. Poi a Ferragosto, tutti in piedi, pronti a scattare per fare… una bella grigliata, grazie ai preziosi consigli offerti da Vakkapedia, l’enciclopedia partecipata degli amanti della carne “open air”.

Ma il 2012 ci piace ricordarlo soprattutto per le grandi storie che vi abbiamo raccontato. Un vero e proprio pantheon di personaggi illustri o che lo sarebbero ben presto diventati. Come Gol Yardo: l’antropologo ed ex calciatore cresciuto a pane azzimo e Maccabi Tel Aviv entra in campo (e non sarà mai più sostituito). Gol Yardo con il suo capolavoro, “Il traversone di Barney”, distilla “Tacchetti” a iosa, che altro non sono che semplici, quanto acuti, e talvolta irriverenti, aforismi sul calcio. Alcuni esempi:

Avendo l’arbitro lasciato correre, la partita iniziò a San Siro e si chiuse a Marassi.

Essendo la finale del torneo tra le comunità di recupero dei tossicodipendenti, la partita venne sospesa al primo tiro.

Essendo in campo gli spagnoli, i difensori non buttavano mai via la paella.

A settembre in tv si accende il palinsesto celebrativo dei 50 anni dalla nascita dell’agente segreto per antonomasia: 007. Dal cibo (“Mai dire mais”) alla moda, dal lifestyle alla sua voglia di girare il mondo (“Vaga Bond”), un ritratto a tutto tondo per conoscere davvero chi è Bond, James Bond.

Un mese dopo tocca a un altro cinquantenne aitante e dallo sguardo misterioso tirar giù la maschera: con un vero e proprio scoop i lettori del Sussidiario vengono a conoscenza della “vera storia di Dia Bòlik raccontata da Eva Angelika Kant”.

Ma il botto di fine anno rimbomba dalla Bergamasca: in piena e affannosa corsa ai regali last minute irrompe sulla scena il mitico Tarcisio Ficosecco (che oggi tutti chiamano semplicemente Cisio, per via di una serie di ricorsi presso il Tar), titolare della Ficosecco S.c.a.d.u.t.i. (Società Consegna A Domicilio Utilities un Tantino Inutili). Il suo fantasmagorico catalogo, dalla Cyclove al Macchezzaino!, soddisfa ogni esigenza. Ficosecco i concorrenti se li beve come una tazza di Caccaffé, particolare miscela metà espresso e metà lassativo… e arrivederci al 2013. Cioè, a settimana prossima!

(2- continua)

— — — —

