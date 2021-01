“15.6% italiani nega Shoah”/ Eurispes, i giovani sono i più sensibili al problema

L’Eurispes, per il Giorno della memoria 2021, ha realizzato un’indagine sull’antisemitismo, e i numeri emersi sono per certi versi preoccupanti. I risultati del report, contenuti nel Rapporto Italia 2020, sottolineano come per una fetta della popolazione italiana, l’Olocausto, ovvero, lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, non sia mai avvenuto. Nel dettaglio il 15.6% degli intervistati ha negato la sua esistenza, a fronte comunque dell’84.4% che ha sostenuto il contrario.

“Una parte minoritaria, ma comunque significativa della popolazione italiana – ha commentato il numero uno di Eurispes, Gian Maria Fara – coltiva anche oggi pregiudizi antisemiti, quando con un clamoroso oblio della storia, secondo le nostre rilevazioni, il 16% circa degli italiani sminuisce la portata della Shoah e il 15,6% addirittura la nega”. Il 16% a cui fa riferimento Fara riguarda la percentuale di italiani che è convinta che la Shoah non abbia provocato così tante vittime (6 milioni di ebrei uccisi), contro l’83.8% che si dice comunque in disaccordo con tale affermazione.

EURISPES E SHOAH: “GIOVANI PIU’ SENSIBILI AL PROBLEMA ANTISEMITISMO”

In merito ai numerosi episodi di antisemitismo in Italia, la maggior parte degli italiani, più di 6 su 10, è convinta che non vi sia un reale problema nel nostro paese (61.7%), ma il 60.6% è convinto che tali episodi siano collegati in qualche modo ad un linguaggio basato su odio e razzismo. “In quasi la metà dei casi, però, 47,5 % – aggiunge Gian Maria Fara – gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono indicati come il segnale di una pericolosa recrudescenza del fenomeno. Quindi siamo di fronte ad una nuova consapevolezza”. E ad aver maggior consapevolezza, racconta ancora il numero uno di Eurispes sono i più giovani: “Fra i più giovani c’è una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e i più giovani sono anche quelli più preoccupati dalla deriva che sta assumendo il fenomeno, o meglio l’atteggiamento, dell’opinione pubblica nei confronti del fenomeno”. Per il 32.7% degli intervistati, infine, gli atti di antisemitismo sono semplici bravate.



