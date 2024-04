17 Again – Ritorno al liceo, Italia 1/ Trama e cast della teen-comedy con Zac Efron, oggi 7 aprile 2024

17 Again – Ritorno al liceo, diretto da Burr Steers in onda su Italia 1

Il film 17 again – Ritorno al liceo andrà in onda domenica 7 aprile, alle ore 14,30 su Italia 1 ad allietare il primo pomeriggio. Si tratta di una pellicola di genere commedia, girata nel 2009 e diretta da Burr Steers.

Il cast del film 17 again – Ritorno al liceo vanta nomi molto famosi tra cui il bellissimo Zac Efron nei panni di Mike O’Donnell (giovane) e il compianto Matthew Perry che interpreta invece Mike O’Donnell (adulto). Ci sono poi Leslie Mann che recita come Scarlet O’Donnell da grande e Allison Miller che ne interpreta il personaggio da giovane. Infine, Michelle Trachtenberg in Maggie O’Donne, famosa per aver recitato in Gossip Girl.

La trama 17 again – Ritorno al liceo: una magia riporta un uomo indietro nel tempo

In 17 again – Ritorno al liceo, Mike ha 17 anni e si appresta a giocare una delle partite più importanti della sua vita, ma quella sera Scarlet gli rivela di essere incinta e allora abbandona ogni possibilità di carriera per sposarla. Dieci anni dopo Mike è pentito, i figli adolescenti non hanno alcun riguardo nei suoi confronti, la moglie gli ha chiesto il divorzio e il suo lavoro all’interno di un’industria farmaceutica non sembra decollare.

Durante un viaggio, incontra un bidello della sua vecchia scuola e insieme rivangano il passato. Quando lo vede su un ponte, intento a buttarsi, ferma l’auto e si appresta a soccorrerlo ma cade rovinosamente nel fiume tornando a dieci anni prima. Il suo amico Ned non lo riconosce inizialmente, ricordandolo solo grazie ad una vecchia foto del liceo. Decide allora di tornare al liceo e instaurare un rapporto con i figli.

Maggie è fidanzata con il beniamino della scuola, capitano della squadra di basket mentre Alex viene bullizzato da tutti. Allora Mike decide di aiutarli e consente anche al figlio di entrare nella squadra di basket. Iniziano una serie di vicissitudini che mettono in cattiva luce Mike ma aiutano il suo finto genitore a conquistare l’avvenente preside della scuola. Mark non si allontana dalla moglie e finge di essere amico di Alex per passare del tempo con lei, anche sua figlia se ne innamora, non conoscendo la sua vera identità.

Durante la serata della festa Mike bacia Scarlet che lo schiaffeggia e scappa via e anche le altre ragazze della scuola fanno lo stesso. All’udienza di divorzio il ragazzo legge una lettera di Mike, ma sul foglio in realtà non c’è scritto nulla, proviene tutto dalla sua improvvisazione. Scarlet non vuole tornare con il marito. Nell’ultima scena c’è la partita decisiva dell’anno, Mike deve decidere se giocarla oppure inseguire la moglie: abbandona il campo lasciando il posto al figlio e superata la galleria si mostra alla moglie con le spoglie del vero Mike e i due tornano insieme, comprendendo che la decisione presa dieci anni prima non era sbagliata.

