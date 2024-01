Matthew Perry, rivelazioni choc dopo la sua morte: “Era un mostro”/ “Beveva, fumava e…”

Matthew Perry, crolla il ‘mito’ dopo le ultime rivelazioni?

Lo scorso 29 ottobre il mondo del cinema e migliaia di appassionati si sono uniti in un sentito cordoglio per la morte di Matthew Perry. Personaggio iconico della sit-com Friends, venne trovato senza vita nella sua abitazione, annegato in una jacuzzi. Dopo i rilievi del caso, pare che in buona parte la sua scomparsa sia stata condizionata – come riporta Il Fatto Quotidiano – dagli effetti acuti della ketamina.

Anita Olivieri e Fiordaliso, lite al Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi?/ “perchè non sei venuta…”

Dopo la scomparsa di Matthew Perry sono stati numerosi i colleghi e addetti ai lavori che lo hanno salutato con messaggio di elogio e stima, descrivendolo all’unisono come una persona sempre sorridente e comunque positiva a prescindere dalle difficoltà personali vissute in passato. Come però riporta il portale di informazione, trapelano dal Daily Mail alcune rivelazioni che vanno decisamente in una direzione opposta. Ad avanzare un ‘dipinto’ differente di Matthew Perry sarebbe stata la giornalista Alison Boshoff che avrebbe dunque fatto luce su aspetti della sua vita prima d’ora ignoti.

ALEXANDRA LA CAPRIA E CRISTINA CONGIUNTI EX MOGLIE E MOGLIE FRANCESCO VENDITTI/ "Orgoglioso dei miei figli"

Matthew Perry, dall’abuso di droghe e alcol alla violenza sulle donne: “Il disagio che ha creato…”

Stando a quanto racconta Il Fatto Quotidiano – che si riferisce alle rivelazioni del Daily Mail – Matthew Perry viene letteralmente definito come un mostro oltre che violento nei confronti delle donne. Tra i vari aneddoti riportati per avvalorare la tesi, l’attore avrebbe spinto contro un letto la sua agente Morgan Moses e addirittura: “Lanciato un tavolino contro la sua ex fidanzata Molly Hurwitz”.

Cambierebbe dunque l’immagine di Matthew Perry stando alle clamorose rivelazioni del Daily Mail. Come riporta il portale, la giornalista Alison Boshoff avrebbe inoltre spiegato come anche sul set emergesse spesso la sua natura più violenta: “Beveva, fumava e prendeva qualsiasi altra cosa… Immaginate il caos che ha creato, le riprese tardive, la totale mancanza di rispetto nei confronti del cast e della troupe.” Inoltre – come riporta Il Fatto Quotidiano – la giornalista statunitense avrebbe anche raccontato di un presunto accordo economico tra Matthew Perry e una giovane ragazza affinché non lo trascinasse in tribunale per abusi psicologici che “L’avrebbero resa dipendente dagli oppioidi”.

Ida Platano, Uomini e donne/ Shampoo bollente ad Ernesto Russo: "Sei tanta roba"

© RIPRODUZIONE RISERVATA