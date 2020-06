20 anni che siamo italiani/ Diretta e ospiti: da Achille Lauro a Emma (Replica)

Sabato 27 giugno, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la replica de “20 anni che siamo italiani” lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio che hanno celebrato un loro speciale anniversario. L’attrice spagnola, infatti, vive da 20 anni in Italia mentre per il cantautore napoletano sono passati esattamente 20 anni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Un grande show che, dopo il successo ottenuto alla fine del 2019, ha incollato davanti ai teleschermi 2.298.000 spettatori pari al 13.1% di share con la replica della prima puntata. Questa sera, Raiuno propone la replica della seconda puntata e saranno davvero tanti gli ospiti e i momenti imperidibli di una serata in cui non mancherà la musica, il divertimento, ma anche le emozioni e le riflessioni.

GLI OSPITI DI 20 ANNI CHA SIAMO ITALIANI

Grandi ospiti anche per la replica della seconda puntata di 20 anni che siamo italiani. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio duetteranno con tutti i loro ospiti dando vita ad uno show davvero impedibili. Tra gli ospiti ci saranno due degli artisti più amati dai giovani come Emma Marrone, nuovo giudice di X Factor 2020 e Achille Lauro che, nel giro di due anni è diventato un protagonista assoluto della musica italiana. Tra gli altri ospiti ci saranno Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone. Aneddoti, duetti, racconti e ricordi del passato per i due padroni di casa e i loro ospiti.

IL MONOLOGO DI MICHELE PLACIDO

La replica della seconda puntata di 20 anni che siamo italiani può essere seguita in diretta su Raiuno o in diretta streaming su Raiplay. Tra i momenti imperdibili della serata c’è sicuramente il monologo di Michele Placido che emozionerà il pubblico con un toccante discorso sugli anziani e la solitudine. Toccante anche il momento con Rocio Munoz Morales che parlerà delle donne e della perfezione. “La perfezione non esiste. Quanto tempo ho perso a cercarla. E’ come in amore: io pensavo di dover essere perfetta per trovare il principe azzurro. Ho trovato una persona speciale, il mio compagno, che mi ha insegnato a sorridere dei miei difetti”, dirà l’attrice spagnola.



