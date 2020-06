Emma Marrone giudice a X Factor 2020/ “Emozionata. Maria De Filippi orgogliosa di me”

Pubblicità

Emma Marrone si lancia in una nuova sfida. In attesa di poter tornare sul palco con la ripresa dei concerti, la cantante salentina è pronta a sedersi dietro il bancone di X Factor 2020. Dopo essere stata la direttrice artistica del serale di Amici, Emma ha accettato di diventare giudice X Factor insieme a Manuel Agnelli, Mika e il rapper Hell Raton. La presenza di Emma ha già scatenato l’entusiasmo dei suoi fans e, sui social, la cantante salentina si è detta emozionata di poter partecipare ad un talent show così importante. “Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova avventura,la stessa energia che spero di riuscire a trasmettere ai cantanti in gara! Come accade per tutte le “prime volte” sono tanto emozionata,ma sono sicura che insieme ai miei colleghi giudici faremo del nostro meglio per dare alla “musica” il peso e lo spazio che merita!”, ha scritto la cantante.

EMMA MARRONE GIUDICE A X FACTOR 2020: LA REAZIONE DI MARIA DE FILIPPI

Emma Marrone diventa giudice di X Factor 2020 con la benedizione di Maria De Filippi. Tra la cantante salentina e la conduttrice c’è sempre stato un rapporto speciale che è maturato nel corso degli anni. Nel corso della puntata di E poi c’è Cattelan nel corso della quale sono stati annunciati i nomi dei nuovi giudici del talent show, Emma ha così raccontato la reazione che ha avuto la De Filippi quando ha saputo che si sarebbe seduta dietro il bancone della giuria di X Factor 2020. “Lei era molto contenta, è orgogliossissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”, ha confessato Emma che nei giorni scorsi ha ricevuto una piacevole notizia dopo essersi sottoposta ad una visita di controllo.





