20 anni che siamo italiani/ Diretta: tornano Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio (Replica)

Il sabato sera di Raiuno torna ad essere dedicato ai grandi show. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio tornano a fare compagnia agli italiani con la replica di 20 anni che siamo italiani, lo show che è stato trasmesso dal 29 novembre al 13 dicembre con grandissimo successo. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, nel loro primo lavoro televisivo insieme, hanno conquistato il pubblico con la loro allegria e la loro grande sintonia sul palco. Tra canzoni, aneddoti, racconti e retroscena, con 20 anni che siamo italiani sono stati ripercorsi gli ultimi 20 anni dei due artisti, ma anche dell’Italia stessa. Con lo show, Gigi D’Alessio ha festeggiato il ventesimo anniversario della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo mentre Vanessa Incontrada ha celebrato i suoi vent’anni da “italiana”.

GLI OSPITI DI 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI

20 anni che siamo italiani ha portato sul palco di Raiuno, accanto a Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, grandi personaggi del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo. Durante il primo appuntamento, i telespettatori avranno la possibilità di rivedere i momenti divertenti, ma anche emozionanti che D’Alessio e la Incontrada hanno regalato insieme a Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché . Sarà una serata ricca di musica, di racconti e di ricordi, dunque, quella che Raiuno ha deciso di far rivivere ai propri telespettatori.

I MOMENTI PIU’ BELLI DELLA PRIMA PUNTATA

Sono tanti i momenti imperdibili della prima puntata di 20 anni che siamo italiani. Il primo è quello di Giorgio Panariello, in scena con una divertente gag. “Vanessa Incontrada non si trova, gigi D’Alessio neppure. A me chi mi ridà i soldi per questa serata?”, chiederà Giorgio Panriello. Bellissimo, poi, il momento con Fiorella Mannoia. Vanessa Incontrada spiegherà quello che le donne dicono agli uomini mentre Fiorella Mannoia svelerà ciò che le donne non dicono agli uomini. Fiorella Mannoia, poi, regalerà al pubblico il brano Il Peso del Coraggio facendo commuovere la stessa Incontrada.



