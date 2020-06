Gigi D’Alessio/ Attacca Conte:”Sono stati fatti un sacco di annunci. Ma la gente se non mangia muore”

Gigi D’Alessio tra i concorrenti della seconda puntata di “Top Dieci“, il nuovo programma di successo condotto da Carlo Conti su Raiuno. Il cantautore napoletano è pronto a mettersi in gioco venerdì 19 giugno 2020 con Elettra Lamborghini e Mara Maionchi contro la squadra formata da Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Diletta Leotta. Chi la spunterà? Intanto il cantante, come tutti gli artisti, si è ritrovato costretto a sospendere tutti i suoi impegni promozionali e il tour legato alla pubblicazione dell’ultimo album di inediti dal titolo “Noi due”. Intervistato da Radio Italia, D’Alessio aveva presentato così il disco: “Noi due è un album abbastanza ricco e sta piacendo tutto il disco. Questa per me è una notizia importante. Grazie ai social, il feedback è immediato e devo dire che sono tutti commenti positivi. Stavolta ho messo d’accordo anche la stampa che nei prossimi giorni mi darà il Premio Lunezia”. Anticipato dal singolo “L’ammore”, cantato in duetto con Fiorella Mannoia, D’Alessio ha rivelato di aver scritto per la prima volta il brano in auto. Una novità per lui che solitamente compone al pianoforte: “in genere parto sempre dalla musica, in questo caso sono partito dal testo, ma intanto mi facevo la musica in testa. Questa è una cosa che ho sentito dire a Mogol, lui ha scritto tante canzoni in macchina. Devo dire che, se questi sono i risultati, scriverò parecchi brani in macchina”.

Gigi D’Alessio, tra canzoni e pandemia

Non sono stati mesi facili neppure per Gigi D’Alessio, l’artista napoletano autore di tantissime canzoni di successo. Ospite del programma “Io le donne non le capisco” di Sonia D’Agostino, D’Alessio ha parlato di come il Coronavirus abbia cambiato le nostre vite pur consapevole di ritrovarsi in una posizione privilegiata. “Fortunatamente siamo quelli privilegiati, non solo perché siamo in salute ma perché abbiamo la possibilità di fare la spesa” – ha specificato il cantautore che ha poi esortato tutti a fare del bene – “cerchiamo di fare qualcosa per aiutare gli altri. Oggi è il momento in cui chi ha deve fare qualcosa”. L’ex compagno di Anna Tatangelo sempre parlando del Coronavirus ha dichiarato: “questa pandemia ha fatto anche qualcosa di buono, ha messo tutti sullo stesso livello. Ricco, famoso, povero… siamo tutti là perché tutti abbiamo lottato con questa cosa” – per poi precisare – “chi era una str***o prima lo rimane anche dopo”. Una cosa è certa: questa pandemia ci ha sicuramente portato a fare delle riflessioni sulla vita e sui valori che contano. “Credo che ci farà riflettere, ci farà capire che i veri valori sono altri, che dobbiamo apprezzare quello che abbiamo senza correre sempre nella vita per raggiungere chissà che cosa” – ha detto D’Alessio che ha proseguito dicendo – “uno deve essere contento, già il fatto di svegliarsi la mattina, dire grazie che ho aperto gli occhi… Già è una grandissima fortuna”. Anche il cantante però è critico verso un Governo che ha promesso senza però mantenere ciò che ha detto: “chi è arrabbiato ha pure ragione: chi sta perdendo il lavoro, i soldi non sono arrivati, la cassa integrazione… Sono stati fatti un sacco di annunci, miliardi di qua miliardi di là. Ma la gente se non mangia muore”.



