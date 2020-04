Luiz Felipe all’Inter?/ Calciomercato, l’italo-brasiliano è un’occasione per Conte

Luiz Felipe potrebbe essere una grande occasione per il calciomercato Inter. Premettiamo: l’italo-brasiliano ha come priorità la Lazio, che è la sua attuale squadra e nella quale sta disputando la sua terza stagione. Quella della consacrazione, che purtroppo è stata interrotta per l’emergenza Coronavirus: in attesa di capire se si potrà ripartire è la stessa società biancoceleste che non ha la minima intenzione di perdere il suo difensore, e infatti sta lavorando da tempo sul rinnovo del contratto. A soli 23 anni, Luiz Felipe ha fatto un enorme salto di qualità ed è uno dei punti fermi di una squadra che si sta giocando lo scudetto: bravo Simone Inzaghi a farlo crescere come dicevamo qualche tempo fa, bravo lui a sfruttare gli spazi che il suo allenatore gli ha concesso ma adesso bisognerà capire cosa gli riserverà il futuro.

LUIZ FELIPE ALL’INTER? CALCIOMERCATO, LE BIG LO CERCANO

Spieghiamo: le prestazioni di Luiz Felipe hanno attirato l’attenzione delle big europee. Il Barcellona e il Bayern Monaco in particolare sono tra le squadre che avrebbero bisogno di rivoluzionare o comunque ritoccare la loro difesa, e tra i prospetti tenuti d’occhio c’è appunto l’italo-brasiliano che, ricorderete, si era presentato alla convocazione della nostra Under 21 ma solo per riferire come il suo desiderio fosse quello di essere chiamato dal Brasile. Al netto di questo, Luiz Felipe fa gola per almeno due motivi: il prezzo del cartellino non è certamente alto considerati gli standard attuali (la Lazio lo valuta circa 35 milioni, per fare un esempio Matthijs De Ligt è costato oltre il doppio) e soprattutto il calciatore percepisce appena 500 mila euro l’anno, uno stipendio davvero irrisorio considerato il suo percorso. Infatti Claudio Lotito vuole ritoccare sensibilmente l’ingaggio, ma intanto qualche pretendente può bussare alla porta di Formello e cogliere al volo l’opportunità.

Tra queste squadre, anche l’Inter: Luiz Felipe potrebbe fare lo stesso percorso di Stefan De Vrij che, diventato grande nella Lazio, è stato poi acquistato dai nerazzurri diventando la colonna della difesa che oggi è in mano ad Antonio Conte. Il quale, sappiamo bene, gioca con una linea a tre: il sistema dunque potrebbe essere perfetto per l’italo-brasiliano, che peraltro in De Vrij ritroverebbe un vecchio compagno di squadra (hanno giocato insieme nella Lazio 2017-2018). Sono considerazioni che, qualora non si trovasse l’accordo con i capitolini, potrebbero avere un certo peso: Luiz Felipe resterebbe in Italia, avrebbe uno stipendio decisamente più alto e potrebbe comunque giocare la Champions League, lottare per lo scudetto e farlo in un sistema che fino a questo momento ne ha esaltato le caratteristiche. Anche l’Inter chiaramente riflette su tutti questi fattori, e allora il centrale della Lazio potrebbe davvero diventare una bella occasione di calciomercato.



