Dal punto di vista della matematica il 2025 viene considerato un anno perfetto, quasi magico, ed ora vi spiegheremo brevemente perchè. Se per caso credete nei numeri, e magari li giocate anche, allora su questa pagina vi racconteremo un bel po’ di curiosità riguardanti appunto il nuovo anno iniziato poco meno di 96 ore fa. La prima cosa da sapere è che il 2025 è il numero che risulta da un quadrato perfetto, leggasi il risultato della moltiplicazione di 45 per 45, o volendo di 45 alla seconda. Perchè si tratta di un qualcosa di speciale?

Si starà giustamente domandando qualcuno di voi, e il motivo è semplice: secondo quanto sottolinea la matematica, da quando è nato il Signore, quindi esattamente 2025 anni fa, sono state molto rare le occasioni in cui l’anno è corrisposto ad un quadrato perfetto, e precisamente solo 13 volte nello scorso millennio, fra cui l’ultima volta verificatasi 89 anni fa, nel 1936. Qualcuno di voi starà facendo gli scongiuri visto che gli anni ’30 non sono proprio così un bel periodo da ricordare, ma in ogni caso questo ci restituisce la matematica.

2025 ANNO MAGICO PER LA MATEMATICA: TUTTE LE CURIOSITA’

Tra l’altro per aspettare il prossimo quadrato perfetto bisognerà pazientare un bel po’, e molti di noi non saranno probabilmente neanche più in vita. Il prossimo anno di questo tipo si verificherà infatti nel 2116, ovvero, 46 alla seconda, anche perchè più i numeri crescono e più diminuiscono gli esempi di questi tipi (nel 2.209 il prossimo appuntamento).

Ma c’è di più che ha attirato l’interesse delle matematica verso il 2025, ovvero, il numero del nuovo anno è dato da un altro curioso calcolo, leggasi la somma fra le cifre dall’1 al 9, elevate alla seconda. Sommando infatti dall’1 al 9 si ottiene 45, che elevato alla seconda, come visto sopra, dà appunto 2025. Il numero 45 ritorna anche che per chi è nato nel 1980, che quest’anno festeggerà appunto i 45 anni, mentre chi è nato nel 1935 quest’anno taglierà il 90esimo traguardo, quindi 45×2. Infine l’ultima curiosità sempre sul 45, che è un numero di Kaprekar, ovvero, un numero il cui quadrato può essere diviso in due parti che sommate fra di loro danno come risultato il 45: 45×45 fa infatti 2025, che spezzato diventa 20 e 25. 20+25 fa 45: sorpresi?

