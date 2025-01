Cambio di programmi per quanto riguarda le iscrizioni scuola per l’anno 2025-2026. Il ministero dell’istruzione, come riferisce il Corriere della Sera, ha deciso di posticipare la finestra in cui effettuate le iscrizioni degli studenti. Ora la nuova finestra temporale scatterà alle ore 8:00 del prossimo 21 gennaio e resterà aperta fino alle ore 20:00 del successivo 10 febbraio 2025. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno e soprattutto a quattro giorni della precedente data stabilita, leggasi l’8 gennaio 2025.

Attenzione però, non vi è alcun intoppo come fa sapere il Ministero preposto, ma il cambiamento si rifà alla volontà di permettere alle famiglie di “poter effettuare una scelta ponderata”, garantendo quindi loro più tempo per poter scegliere il miglior indirizzo scolastico per i propri figli. Il Corriere della Sera sottolinea comunque come la decisione abbia spiazzato in parte i vari istituti, visto che gli open day e le attività di orientamento erano stati portati a termine prima di Natale, in vista appunto del periodo di iscrizioni subito dopo le festività, ma evidentemente non sarà così.

ISCRIZIONI SCUOLA 2025-2026: COME EFFETTUARLE

Ma come fare per effettuare le iscrizioni suola 2025-2026? Sarà obbligatorio farlo online per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (classi prime), mentre si faranno con il metodo cartaceo per le scuole dell’infanzia, quelle degli adulti, nonché gli istituti che hanno sede nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per effettuare le iscrizioni i genitori dovranno accedere alla piattaforma Unica dopo di che bisognerà compilare i vari campi come richiesto, ma prima accedere tramite SPID, ma anche CNS eIDAS o CNS.

Nel primissimo accesso bisognerà confermare i propri dati personali o eventualmente completarli, dopo di che si passerà alla formulazione dell’iscrizione vera e propria in cui si inseriranno i dati dello studente, della famiglia, nonché della scuola in cui si vuole iscriverlo. Il consiglio è di inserire anche una seconda scelta, o una terza, qualora non dovrebbero esservi delle disponibilità nel primo indirizzo indicato.

