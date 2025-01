E’ il 4 gennaio 2025, mancano solo 48 ore poi arriverà la Befana e festeggeremo l’Epifania 2025. Per questo grande appuntamento stiamo raccogliendo per voi alcune delle frasi di auguri più belle, e anche oggi abbiamo scelto dei pensieri a tema che speriamo possano farvi felici. Ma perchè dovremmo avere bisogno di frasi di auguri per la Befana? Si starà domandando qualcuno, ed in effetti la risposta è lecita, ma le occasioni non mancano. Ad esempio saranno moltissimi che la mattina del sei gennaio prossimo manderà il classico “buongiornissimo” via WhatsApp a tema Epifania.

E in quel caso si potrebbero utilizzare queste parole: “Buongiorno cari amici e buona Epifania a tutti, che la magia finale delle feste possa essere vissuta fino in fondo anche oggi, tanti auguri”. Se invece voleste scherzare, e state indirizzando un messaggio ad una vostra amica, allora potreste scrivere: “Buongiorno bella Befana, tanti auguri. Finalmente puoi rispolverare la scopa e volare sopra i nostri cieli per questo faticoso lavoro che qualcuno deve comunque pur fare. Vedi di non stancarti troppo perchè cominci ad avere una certa età, e buona fortuna! Ricordati di passare anche da casa mia”.

FRASI E IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025: I PENSIERI PER I BIMBI

Ovviamente tali parole dovete inviarle ad una persona con cui avete confidenza perchè è noto e risaputo come alcune donne non siano poi così felici di ricevere un “tanti auguri” il giorno della Befana. Un’altra occasione per raccogliere delle frasi di auguri per il sei gennaio potrebbe essere dei bigliettini da allegare a dei pensieri, visto che come da tradizione i bambini riceveranno calzi pieni di dolci per il 6 gennaio.

A quel punto bisognerebbe individuare dei pensieri più semplici, come ad esempio: “Tanti auguri dalla Befana, anche quest’anno sei stato proprio un bravo bimbo, quindi ti meriti tanti dolcetti e tante caramelle, ma anche un po’ di carbone. Mi raccomando però, non mangiarli tutti subito, altrimenti lo riferisco a Babbo Natale… tanti auguri ancora”. Prima di augurarvi una buona befana in anticipo vi lasciamo con qualche immagine a tema che abbiamo scovato su Facebook e che potreste ad esempio pubblicare sui vostri social: le trovate qui sotto.

