23enne a capo di setta arrestato: “Sono il diavolo”/ Pornografia minorile e violenze

Un ragazzo di 23 anni della provincia di Prato è stato arrestato nelle scorse ore con le gravissime accuse di pornografia minorile, violenze sessuali e riduzione in schiavitù. Il giovane era a capo di una setta satanica che, come riportato dai colleghi di Today, avrebbe ridotto e mantenuto in uno stato di profonda soggezione, diverse persone, fra cui anche dei minori; non contento, avrebbe abusato della loro condizioni psichica per compiere su di loro violenze sessuali. Il 23enne residente a Montemurlo si trova ora agli arresti domiciliari e lo stesso si definiva “il Diavolo”, giusto per capire il grado di follia che aveva raggiunto. La setta di cui era a capo era stata creata dall’arrestato, e lo scopo era di ottenere da ogni componente del gruppo la più cieca obbedienza e la totale accondiscendenza riguardo ogni sua richiesta. L’indagine è stata svolta dalla squadra mobile di Firenze ed è scattata lo scorso aprile, dopo che la madre di due ragazzi della setta ha fatto scattare la segnalazione, al pari di quella dell’Osservatorio nazionale abusi psicologici.

23ENNE DI PRATO A CAPO DI UNA SETTA: L’ADESCAMENTO DEI SOGGETTI PIU’ DEBOLI

Gli inquirenti hanno così potuto ricostruire “un contesto di soggezione continuata indotto mediante inganno, minacce e violenza, contraddistinto da una visione distorta della realtà”. Gli adepti consideravano il loro leader una persona dotata di poteri sovrannaturale, mentre gli stessi seguaci, al fine di ottenere maggiore potere, avrebbero dovuto sottoporsi a rituali di ogni tipo, anche sessuale. Nell’ordinanza si legge ancora che “satana” avrebbe sottoposto i suoi seguaci “a una serie di domande su presenze estranee invisibili, quali vampiri e lupi mannari, al fine di convincerli a fare una specifica richiesta al diavolo mediante la stipulazione di un patto in ragione del quale gli dovevano essere fedeli e mantenere il segreto per evitare disgrazie e sofferenze a sé stessi e alle proprie famiglie”. Fra gli episodi sottolineati dagli inquirenti, anche una finta morte per strangolamento dello stesso 23enne, che avrebbe appunto finto di essere resuscitato mettendosi a posto l’osso della trachea dopo un’uccisione violenta. “Satana” faceva leva sui soggetti più deboli, convincendoli che entrando nella setta avrebbero “sbloccato” le proprie potenzialità.



