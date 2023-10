50 Cent accusato di body shaming ai danni di Madonna/ “Voglio il nome del dottore che l’ha ridotta così…”

50 Cent, quella volta in cui prese di mira Madonna per una foto in calze a rete

Il dissing nel contesto musicale sta diventando quasi una costante; tale circostanza eravamo abituati ad osservarla soprattutto nell’ambito del rap, ma pare propagarsi tra colleghi appartenenti anche a generi differenti. A quanto pare, non tutti vanno d’accordo nello star system ed a fare rumore nelle ultime ore è la deplorevole stoccata di 50 Cent nei confronti di Madonna. Come racconta Biccy, non è la prima volta che il cantante si scaglia contro la collega con parole poco consone e soprattutto discutibili.

Nel 2021 infatti – racconta il portale – 50 Cent aveva criticato una foto di Madonna in calze a rete con argomentazioni piuttosto discutibili. “Ma cosa sta facendo questa sdraiata sotto al letto? Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca; questa è Madonna sotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni”. Chiaramente, il commento del rapper non passò inosservato e la star della musica mondiale rispose a dovere, dimostrandosi anche piuttosto interdetta dato il rapporto di amicizia tra i due.

50 Cent contro Madonna, parte 2: body shaming del rapper ai danni della star del pop

“Ed ecco 50 cent che finge di essere mio amico; immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri. Perchè questo è ciò che stai facendo adesso; la scelta meno elevata che potessi fare come artista e adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età”. Questa la doverosa risposta di Madonna – riportata da Biccy – alle critiche di 50 Cent ricevute nel 2021. Come anticipato, he did it again; il rapper ci è ricascato ed ha nuovamente attaccato la collega.

“Chi diavolo ha fatto questo? Lei è ricca, come diavolo non è riuscita a sistemare il problema? Voglio il nome del dannato dottore che l’ha ridotta così. Voglio dire, dannazione, amico che cavolo hai combinato?!”. Questa la nuova stoccata di 50 Cent sui social – riportata dal portale – ai danni di Madonna. Il tutto posto come didascalia ad uno scatto che riguarda l’ultimo backstage della cantante in occasione del The Celebration Tour. Chissà che non arrivi anche in questo caso una sonora replica da parte della star. Intanto, il rapper è già duramente bersagliato sul web con accuse di body shaming ed ulteriori epiteti non ripetibili.











