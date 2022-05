50 sfumature di rosso, Canale 5/ Trama e cast: epilogo della saga con Dakota Johnson e Jamie Dornan

50 sfumature di rosso: il cast del film in onda su canale 5

Martedì 24 maggio, in prima serata, canale 5 trasmette 50 sfumature di rosso, ultimo capitolo della saga Christian Grey e Anastasia Steele che, sin dal film 50 sfumature di grigio, sono stati interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan. Oltre ai protagonisti, nel cast del film ci sono anche Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Callum Keith Rennie, Bruce Altman, Arielle Kebbel, Robinne Lee, Brant Daugherty, Kim Basinger, Marcia Gay Harden.

Nell’ultimo capitolo della trilogia erotica della scrittrice E. L. James., i due protagonisti sono sempre Christian Grey e Anastasia Steele che affrontano le ultime vicende della loro storia d’amore. Il film in onda racconta le vicende della coppia dopo quanto accaduto nel capitolo precedente ovvero 50 sfumature di nero.

La trama del film 50 sfumature di rosso

Christian Grey e Anastasia Steele interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan, in 50 sfumature di rosso, sono ormai marito e moglie. Dopo essersi sposati, Anastasia e Christian sono costretti ad interrompere il viaggio di nozze a causa di alcuni problemi nati negli uffici aziendali di lui e che solo il ritorno di Grey può risolvere. Giunto nella sede centrale, Christian scopre che il responsabile dei guai è Jack Hyde, ex capo di Ana che era stato licenziato dopo averla aggredita.

Nel frattempo, Anastasia e Christian cominciano a fare i conti con i problemi quotidiani della vita coniugali. Pur essendo innamorati, i due devono fare i conti con reciproche gelosie e incomprensioni senza rinunciare alle loro sperimentazioni passionali. La coppia, inoltre, dovrà fare i conti anche con alcuni problemi di coppia e, in un momento di confusione, rischieranno di essere travolti da qualcosa.

50 sfumature di rosso, come vedere in streaming il film

Il film 50 sfumature di rosso può essere visto in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30, subito dopo il quotidiano appuntamento con Striscia la notizia. Il film dedicato alla storia d’amore tra Christian Grey e Anastasia Steele, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











