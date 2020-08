500 migranti a Lampedusa/ Video Matteo Salvini: “Conte e Lamorgese, ci siete?”

Proseguono senza soluzione di continuità in queste ore gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, proprio mentre migliaia di nostri connazionali si stanno godendo le ferie sui litorali o sulle vette del nostro Paese. A denunciare il tutto in un video pubblicato sui suoi profili social è Matteo Salvini, leader della Lega, con tanto di didascalia allegata, che recita: “Lampedusa, proseguono gli sbarchi. Ininterrottamente. E c’’è chi arriva salutando gli yacht di passaggio come se stesse rientrando da una gitarella in mare. Basta prese in giro, l’’Italia non merita di essere ridicolizzata in questo modo. Conte-Lamorgese, ci siete???”. Il riferimento nelle ultime righe, chiaramente, è al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha sostituito nel ruolo proprio lo stesso Matteo Salvini dopo i guai giudiziari che l’hanno travolto.

MATTEO SALVINI: “SBARCHI ININTERROTTI A LAMPEDUSA”

A Lampedusa, peraltro, la situazione è davvero critica, forse anche peggiore rispetto a quella denunciata da Matteo Salvini. Come riferisce “Il Giornale”, nella giornata di Ferragosto sono arrivate circa 200 persone dalle coste nordafricane e a ieri mattina si erano registrati già quattro sbarchi autonomi, che hanno portato il totale complessivo di migranti presenti nell’hotspot dell’isola a quota 500. “Senza dimenticare che due giorni fa – scrive il quotidiano -, secondo quanto aveva affermato la ong Alarm Phone in un messaggio su Twitter, una piccola imbarcazione con undici persone a bordo ha raggiunto la Sicilia grazie all’aiuto fornito ai clandestini dalle forze armate di Malta. Segno che nella Ue esistono Paesi che agiscono come vogliono e riversano sull’Italia tutto il peso del problema”.

Lampedusa, proseguono gli sbarchi. Ininterrottamente.

E c’è chi arriva salutando gli yacht di passaggio come se stesse rientrando da una gitarella in mare.

Basta prese in giro, l’Italia non merita di essere ridicolizzata in questo modo.

Conte-Lamorgese, ci siete??? pic.twitter.com/W8jiLMse7n — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA