8 prof e 99 alunni salvati in montagna/ Gita senza attrezzatura: 2 feriti e…

Paura per oltre 100 tra prof e alunni, salvati in montagna in Austria, nel Vorarlberg, dal soccorso alpino locale, intervenuto sul posto con alcuni elicotteri. Come riporta l’agenzia stampa Apa, gli otto insegnanti e i 99 ragazzi tra i 12 e i 14 anni provenivano da Ludwigshafen, in Germania, e si sono ritrovati in condizioni di pericolo tali da indurli a contattare prontamente i soccorritori. Ma come si è arrivati a questa decisione disperata.

Come si legge nella nota, nella quale si fa menzione della polizia austriaca, “un prof aveva organizzato una gita nella Kleinwalsertal con i suoi alunni. Ma quella che, su internet, veniva presentata come una escursione senza difficoltà, si è invece rivelata una impresa impegnativa, lungo una cresta di montagna molto esposta”. Ecco allora che quella che doveva essere una giornata di assoluto piacere e di totale spensieratezza si è ben presto tramutata in un incubo con fattezze concrete.

PROF E ALUNNI SALVATI IN MONTAGNA DAL SOCCORSO ALPINO: DUE RAGAZZI SCIVOLATI PER ALCUNI METRI

La ricostruzione dell’agenzia Apa in merito all’episodio che ha visto protagonisti in montagna prof e alunni prosegue in questi termini: “Studenti e docenti hanno così affrontato il sentiero senza l’attrezzatura e la preparazione adeguata. La pioggia ha poi reso la roccia ancora più scivolosa. Due ragazzi sono infatti scivolati per alcuni metri, riportando leggere ferite. A questo punto il gruppo è stato preso dal panico e uno degli insegnanti ha lanciato l’allarme. Sono stati mobilitati due elicotteri che hanno accompagnato i ragazzi e i loro insegnanti verso valle fino a una strada forestale”.

Il sindaco della località di Mittelberg Andi Haid ha riferito alla stampa che, oltre ai due feriti lievi, alcuni dei 99 alunni erano psichicamente e fisicamente provati e presentavano inconfondibili, seppur modesti, sintomi di ipotermia.











