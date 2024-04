9-1-1 Lone Star 3/ Anticipazioni puntata 14 aprile 2024: uno stalker insidia Owen e Catherine…

Torna questa sera l’appuntamento con 9-1-1 Lone Star 3, spin-off della saga omonima che porta la firma di Ryan Murphy. L’episodio numero 11 andrà in onda – su Rai 2 – subito dopo la puntata del titolo pilota e stando alle anticipazioni sono in vista momenti piuttosto delicati e frenetici per la squadra di salvataggio: prima però vediamo dove eravamo rimasti nel precedente episodio della serie tv dal gusto per l’azione e thriller.

La struttura della squadra speciale è stata in serio pericolo: nella puntata della scorsa settimana di 9-1-1 Lone Star 3 un pacco sospetto, con all’interno del presunto materiale biologico contaminato, avrebbe potuto generare una vera e propria catastrofe. Ironia della sorte, tutto era frutto di uno scherzo con i protagonisti ora chiamati a verificare l’identità dell’autore di quella burla tutt’altro che di buon gusto.

Anticipazioni 9-1-1 Lone Star 3, puntata 14 aprile 2024: un bracciale per nulla banale…

Le anticipazioni di 9-1-1 Lone Star 3 ci portano invece su quello che succederà questa sera – domenica 14 aprile – e le emozioni forti sono assicurate. Owen e Catherine sono finalmente pronti a vivere con spensieratezza e leggerezza la propria unione, peccato che alcuni fantasmi del passato sembrano essere pronti a tornare con prepotenza. La coppia sarà infatti alle prese con uno stalker dalle intenzioni tanto misteriose quanto pericolose.

Proseguendo con le anticipazioni di 9-1-1 Lone Star 3, Owen e Catherine tenteranno in un primo momento di razionalizzare la situazione; l’uomo misterioso diventerà però sempre più insistente e sarà necessario un intervento netto e deciso per porre fine a quell’angoscia. Intanto, una donna rischierà la propria vita a causa di un bracciale dalle caratteristiche tutt’altro che banali; saranno Tommy e Gillian della squadra speciale a prendersi carico dell’incolumità della donna.

