911, anticipazioni puntata 24 luglio 2022/ Sue viene investita da un’auto e…

911, cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Le anticipazioni

Questa sera andranno in onda due nuove puntate su Raidue della serie 911. L’appuntamento è per le 21.05 su Raidue. Cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Nella puntata intitolata Soccorritori, il 118 accorre sul luogo di un incidente con omissione di soccorso, che ha coinvolto una persona familiare ai soccorritori. Athena indaga su una donna scomparsa. Mentre Sue è al supermercato con suo marito viene investita da un’auto in corsa, venendo soccorsa dai paramedici della caserma 118. Athena indaga personalmente sulla scomparsa di una ragazza di nome Tracie, la cui sparizione, essendo la ragazza giovane e di colore, non è stata ritenuta importante. L’uomo alla guida dell’auto che ha investito Sue non è stato ancora trovato, quindi Buck chiede a Taylor di farne un servizio in modo che il caso attiri l’attenzione della gente. May ha deciso di non vivere più con Athena e Bobby e di cercarsi una casa tutta sua.

Athena scopre che l’uomo che ha investito Sue si chiama Patrick Boyd, ed è la stessa persona che ha sequestrato Tracie, aveva drogato la ragazza portandola nella sua auto, e Sue lo vide da lontano mentre stava gettando la borsetta di Tracie nel bidone della spazzatura. La polizia e i vigili del fuoco della caserma 118 scoprono che Boyd tiene prigioniera Tracie in un container, è Josh che tenendosi in contatto con loro dirige l’operazione, consigliando ai vigili del fuoco di non portare subito Tracie al riparo e di rimanere nel container, intuendo che Boyd è ancora nei paraggi e che sarebbe tornato, infatti la sua intuizione di rivela esatta e la polizia arresta il criminale. Sue sopravvive e, una volta dimessa dall’ospedale, torna al lavoro venendo accolta con affetto dai suoi colleghi.

911, dove siamo rimasti:

Nella scorsa puntata della serie 911, una donna di nome Beth organizza una festa di compleanno per suo figlio, ma quando lui gioca con il tappeto elastico fa saltare due molle che perforano Beth, una alla mano e l’altra alla schiena incastrando la donna in una porta di legno, intervengono Bobby, Hen, Buck e Eddie che dopo aver tolto i cardini della porta trasportano Beth in ospedale, fortunatamente non è accaduto nulla di irreparabile. Chimney e Maddie sono pronti a tornare al lavoro, Albert ora vive con suo fratello il quale si prende cura di lui durante la sua riabilitazione, intanto Hen e Karen si separano da Nia la quale torna a vivere con la madre. Athena e i vigili della caserma 118 prestano aiuto a Connor, un ragazzo che voleva entrare di nascosto nella casa dei suoi genitori arrampicandosi su un graticcio, cadendo e procurandosi una frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra: Athena arresta il padre di Connor, il quale aveva manomesso il graticcio sapendo che Connor lo usa per entrare in casa sua e derubarlo.

Athena scopre che May si vede con Laila e non riesce ad accettarlo, anche perché non ha mai dimenticato quanto ha sofferto per colpa sua, visto che May a causa di Laila tentò il suicidio, ciò porta le due a litigare. Michael cerca di far capire a May che Athena ha affrontato il tentato suicidio della figlia in maniera diversa rispetto a come ha fatto lui: Michael infatti andò in ospedale quando May venne ricoverata, ed era già fuori pericolo, ma Athena invece la trovò priva di sensi in casa. May va al lavoro e riascolta la registrazione della telefonata di Athena sentendo le sue parole di angoscia e terrore quando chiamò i soccorsi il giorno in cui May tentò il suicidio; la ragazza quindi torna a casa e abbraccia la madre, facendo pace con lei.











