911 anticipazioni puntata 4 luglio 2022/ Tra Eddie e Ana scoppia l’attrazione e…

anticipazioni 911, cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Eddie incontra Ana Flores e…

Prosegue la serata d’emergenza di 911 e del suo spinoff 911 Lone Star su Rai 2. Lunedì 4 luglio andranno in onda su Raidue due nuove puntate della serie tv. Stadi alle anticipazioni 911 della puntata in onda questa sera dal titolo La maledizione, le anticipazioni rivelano che Buck sembrerà risolvere le distanze con i genitori. Il rapporto tra Buck e i suoi genitori sta lentamente migliorando, tanto da che hanno accettato di venire con lui in terapia, la cosa lo mette abbastanza di buon umore tanto da fare uno scherzo a una nuova recluta di nome Ravi. Purtroppo quest’ultimo dice accidentalmente “tranquillo” in una frase e tutti eccetto Eddie si spaventano. A quanto pare dire quella parola sembra portare iella che equivale a una giornata infernale di chiamate d’emergenze, alcune delle quali assurde, tuttavia Eddie è restio a crederci.

Mentre i vigili della caserma 118 cercano di tirare giù un musicista che per farsi pubblicità si era attaccato a un cartellone con del nastro adesivo, Eddie incontra casualmente Ana Flores. Benché sia palese che tra Ana e Eddie ci sia dell’attrazione, quest’ultimo non vuole chiederle di uscire. Intanto le chiamate ai vigli del fuoco aumentano. Bobby cerca di far capire a Eddie che non ha senso aspettare il momento in cui dimenticherà Shannon prima di iniziare a uscire con altre donne, perché la realtà dei fatti è che non la dimenticherà mai. Al termine della puntata, Eddie e Ana escono insieme la prima volta.

911, dove siamo rimasti: Buck perdona Philip e Margaret ma…

Nella puntata precedente di 911 andata in onda ieri sera su Raidue, abbiamo visto Maddie raccontare al fratello tutta la verità. Daniel è morto poco dopo la nascita di Buck per leucemia infantile, è per questo che Buck non ha alcun ricordo di lui. Buck intuisce che il vero motivo per cui è stato concepito era per curare Daniel con il trapianto di midollo poiché Maddie, Phillip e Margaret non erano compatibili. Purtroppo le cure non servirono a nulla, Daniel morì e la sua perdita segnò Phillip e Margaret che, decidendo di trasferirsi con tutta la famiglia a Hershey, preferirono tenere Buck all’oscuro su Daniel costringendo Maddie a mantenere il silenzio sebbene quest’ultima per tanti anni fosse stata tentata di raccontargli la verità. Buck non vuole più avere nulla a che fare né con Maddie né tanto meno con i suoi genitori, ritenendo che non abbiano fatto altro che fare fronte comune contro di lui e che la sua vita sia stata tutta una menzogna.

Buck accetta di perdonare Phillip e Margaret ma non sua sorella perché dai suoi genitori non si è mai aspettato nulla, ritenendo che Maddie invece avrebbe dovuto dirgli la verità molto prima, inoltre Buck non l’ha mai perdonata per aver scelto Doug a suo fratello quando le propose di scappare con lui. Chimney gli racconta un’altra parte della storia che lui non conosceva: Maddie voleva veramente lasciare Hershey con Buck ma quando Doug scoprì del suo tentativo di fuga la picchiò violentemente con la minaccia che le avrebbe fatto di peggio se avesse tentato nuovamente la fuga. Buck perdona Maddie e quest’ultima gli mostra le cartoline che lui le spediva, infatti Maddie le ha conservate tutte, Buck ora ha capito quanto sua sorella è importante per lui perché il vincolo che li lega è inossidabile.











