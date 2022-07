911 Lone Star, anticipazioni puntata 4 luglio 2022/ Paul fa pace con la sorella e…

911 Lone Star, cosa succederà nella puntata in onda questa sera?

Questa sera andrà in onda dopo 911 un nuovo episodio dello spinoff 911 Lone Star. Nella puntata in onda questa sera dal titolo Tutti i fratelli del mondo, le anticipazioni rivelano che Grace riceverà la chiamata di un gemello siamese il cui fratello sta morendo. Tommy cerca un nuovo paramedico. Paul ritrova la madre e la sorella con cui non parla da tempo non avendo accettato il suo cambio di sesso. La puntata ruota principalmente attorno a Paul (Brian Michael Smith) e T.K.. Il primo riceve la visita inaspettata della madre Cynthia (Cleo King) e della sorella Naomi (Regina Hoyles), di passaggio in città. E scopriamo, non senza sorpresa, che il fatto di essere transgender non ha complicato i rapporti tanto con la madre, ma proprio con Noemi. “Un giorno la mia sorella maggiore è uscita e poi sei tornato tu. Mi sono sentita come se l’avessi uccisa” le parole della ragazza. T.K., invece, è alle prese con la lieta novella: sta per avere un fratellino o una sorellina. E come prende la notizia? Non bene ovviamente. E’ un grande cambiamento e i cambiamenti mettono ansia.

Nella nuova puntata di 911 Lone Star, E T.K. sarà travolta dall’ansia. Questa volta, però, al suo fianco c’è Judd che sembra riuscire a trovare sempre le parole giuste. E poi per il ragazzo sembra esserci in vista un cambiamento sul fronte professionale. Tommy, infatti, è alla ricerca di un valido paramedico che vada a occupare il posto lasciato vacante dal povero Tim. Quando sulla sua scrivania compare la candidatura di T.K., la donna decide di parlarne subito a Owen. Questo porta a un confronto tra padre e figlio. A quanto pare T.K. potrebbe essere pronto a spiegare le sue ali e lasciare il nido.

911 Lone Star, dove siamo rimasti: Judd scopre che il suocero…

Nella puntata di 911 Lone Star andata in onda ieri sera su Raidue, Grace e Carlos aiutano una donna vittima di abuso domestico. La 126 si occupa di un terribile incidente stradale. Owen e Gwyneth pensano a come affrontare la gravidanza. Judd si ritrova in una strana e complessa situazione familiare. La puntata riparte poi dalla rivelazione shock della scorsa puntata: la gravidanza di Gwyn. La donna non è più giovane, portarla a termine potrebbe essere complicato e i dottori, senza tanti giri di parole, consigliano di interromperla, non rischiare. Ma, a volte, ci sono rischi che bisogna correre, giusto?

I due, grazie anche ad alcuni ottimi consigli di Tommy e a un intervento sul campo che apre ulteriormente gli occhi a Owen, decidono di proseguire. Nel frattempo, intervenendo su una chiamata per un possibile attacco cardiaco, Judd scopre che la vittima è suo suocero. E non è tutto. A quanto pare l’uomo è impegnato in una relazione extraconiugale. Come dirlo a Grace? Grace e Carlos, intanto, sono alle prese con un caso di violenza domestica.











