DIRETTA/ Vicenza Pro Sesto video streaming tv: un tabù spezzato per i lombardi

DIRETTA VICENZA PRO SESTO, I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Vicenza Pro Sesto possiamo dire che le sfide tra queste due squadre non mancano, e ne avevamo già discusso per il match di andata; come già riportato all’epoca abbiamo soltanto tre incroci nel nuovo millennio, il dato importante è che la Pro Sesto è finalmente riuscita a tornare a battere il Vicenza dopo la bellezza di 73 anni. Tanto è passato da un 2-1 del marzo 1950 in Serie B, il risultato dello scorso giovedì è stato identico; il Vicenza si era imposto nei quattro precedenti (due all’inizio degli anni Novanta) e soprattutto lo scorso settembre, all’inizio di questo campionato, aveva vinto 6-1 al Menti.

DIRETTA/ Pro Sesto Vicenza (risultato finale 2-1): Sala chiude il match!

Ricordiamo quella partita: vantaggio della Pro Sesto con Nicolò Bruschi, pareggio veneto con Franco Ferrari e poi dominio biancorosso nel secondo tempo. A segno Fabio Scarsella, Alex Rolfini, Nicola Dalmonte, ancora Ferrari e Kaleb Jiménez: cinque gol nello spazio di 37 minuti. Quel giorno era davvero difficile ipotizzare che la Pro Sesto sarebbe arrivata addirittura a giocarsi il primo posto nel girone A; adesso i milanesi sono ad un pareggio dal volare ai quarti dei playoff, il Vicenza è obbligato a vincere e sarà interessante scoprire se saprà replicare la prestazione di inizio autunno… (agg. di Claudio Franceschini)

VICENZA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pro Sesto non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Vicenza Pro Sesto sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TUTTO IN NOVANTA MINUTI

La diretta Vicenza Pro Sesto, in programma lunedì 22 maggio alle ore 20:30, racconta la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Nel match disputato in Lombardia, i biancoblu hanno vinto con il risultato di 2-1 targato Capelli e Sala nella prima parte della ripresa. Ierardi aveva provato a dare un segnale forte per la rimonta vicentina, ma senza trovare risposte positive dai compagni.

Questo successo della Pro Sesto permette ai lombardi di potersi permettere il lusso di pareggiare, situazione non scontata visto che in caso di parità all’andata sarebbe stata obbligata a vincere. Un solo e categorico risultato invece per il Vicenza che avrà l’obbligo di portare a casa la vittoria davanti al proprio pubblico se vuole strappare il pass per il turno successivo.

VICENZA PRO SESTO, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Pro Sesto vedono i padroni di casa schierarsi con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Cofente con Ndiaye, Cappelletti, Pasini e Greco sulla linea difensiva. In mediana la coppia Zonta-Ronaldo agirà alle spalle della folta trequarti rappresentata da Della Morte, Stoppa e Begic. Farà reparto da solo Ferrari.

Risposta della Pro Sesto col 3-4-3 composto da Del Frate tra i pali e il trio Suagher-Toninelli-Giubiato davanti a sé. Agiranno larghi Capelli e Maurizii mentre Gattoni e Corradi giocheranno da centrocampisti centrali. In attacco Gerbi e Sala supportano l’unica punta Sgarbi.











