VIDEO PADOVA FERALPISALO’: LA SINTESI

Video Padova FeralpiSalò che vede il primo tempo terminare con il risultato di 0-0. Padroni di casa piuttosto spreconi con diverse occasioni non sfruttate. Tra i giocatori più attivi Varas che non trova la rete sull’ottimo assist di Capelli. Miracoloso il portiere Rinaldi che sventa la doppia occasione capitata tra Capelli e Bortolussi. Il primo vede il suo tiro murato dal difensore Pasini, il secondo invece chiuso dal portiere. Dopo 45 minuti il primo tempo termina con il risultato di pareggio, poche emozioni sia da una parte che dall’altra.

Padova che spreca un’importantissima occasione per portarsi in avanti in classifica pareggiando con il risultato di 0-0. Poche occasioni nel secondo tempo con entrambe le squadre ci sono limitate a dividersi la posta in palio. Ci ha provato Nicola Valente in casa biancoscudata a scuotere i suoi ma nulla da fare con la formazione di Diana che ottiene un importantissimo punto in casa della capolista nonostante l’espulsione per il capitano Balistrero.

VIDEO PADOVA FERALPISALO’: IL TABELLINO

PADOVA: Fortin M. (Portiere), Belli F., Delli Carri F., Perrotta M., Capelli A., Fusi P. (dal 12′ st Cretella C.), Crisetig L., Villa L. (dal 22′ st Favale G.), Liguori M. (dal 21′ st Valente N.), Varas K. (dal 12′ st Russini S.), Bortolussi M.. A disposizione: Beccaro A., Bianchi N., Broh J., Carniello M. (Portiere), Cretella C., Faedo C., Favale G., Granata A., Kirwan N., Montrone A., Russini S., Valente N., Voltan M. (Portiere)

FERALPISALò: Rinaldi F. (Portiere), Pilati A., Pasini N., Rizzo A., Pietrelli A., Balestrero D., Zennaro M., Boci B., Cavuoti N. (dal 20′ st Letizia G.), Di Molfetta D., Maistrello T. (dal 20′ st Dubickas E.). A disposizione: Brambilla A., Cabianca E., Dubickas E., Hergheligiu D., Letizia G., Liverani L. (Portiere), Lovato E. (Portiere), Luciani A., Motti F., Musatti M., Pellegrini J., Tahiri A.

Ammonizioni: al 24′ pt Fusi P. (Padova) al 11′ st Balestrero D. (FeralpiSalò), al 21′ st Zennaro M. (FeralpiSalò).

VIDEO PADOVA FERALPISALO’: GOL E HIGHLIGHTS