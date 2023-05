DIRETTA/ Pro Sesto Vicenza video streaming tv: testa a testa, veneti in striscia

DIRETTA PRO SESTO VICENZA: I TESTA A TESTA

Non sono certamente pochi i precedenti nella diretta di Pro Sesto Vicenza, ma questa partita ha avuto una storia soprattutto antica: dopo gli incroci in Serie B tra gli anni Cinquanta e Cinquanta abbiamo dovuto aspettare il 1991 per tornare a vivere questa rivalità, con sei episodi dopo i quali abbiamo avuto 20 anni di pausa. Le ultime quattro partite comunque sono state vinte dal Vicenza: spicca il fatto che quest’anno, nonostante lo straripante campionato dei lombardi, il LaneRossi abbia vinto 6-1 al Romeo Menti e 4-1 qui al Breda (possiamo ricordarne i marcatori: tripletta di Matteo Stoppa e gol di Alex Rolfini.

Eletti Lega Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Per la Pro Sesto a segno Nicolò Bruschi e ben tre rigori assegnati e trasformati quel pomeriggio), dunque le indicazioni circa la stagione parlano chiaro anche se in regime di playoff le cose possono essere totalmente diverse, facendo sperare la Pro Sesto. I quattro match giocati ancora all’inizio degli anni Novanta erano terminati in parità; per trovare l’ultima vittoria della Pro Sesto dobbiamo risalire addirittura al marzo 1950, una partita di Serie B che i milanesi avevano vinto con il risultato di 2-1. (agg. di Claudio Franceschini)

Eletti FI Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

PRO SESTO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Vicenza sarà trasmessa per tutti gli abbonati della pay tv satellitare sui canali di Sky Sport. La visione di Pro Sesto Vicenza sarà anche in diretta streaming video su Eleven Sports e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO SESTO VICENZA: GRANDE SFIDA!

Pro Sesto Vicenza, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Ambizioni a confronto in una sfida interessante: la Pro Sesto è stata in lizza per il salto diretto in Serie B e anche per il secondo posto, ha chiuso la sua corsa sul podio del girone A, al terzo posto dopo l’ultimo pareggio interno contro il Renate.

Eletti FdI Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Nel girone A era inserito anche il Vicenza che ha chiuso la sua corsa al settimo posto dopo l’ultima sconfitta a Piacenza ma si è guadagnato l’accesso alla fase Nazionale dei play off grazie alla vittoria nella Coppa Italia di categoria, nel doppio confronto in finale contro la Juventus U23. Nella regular season il Vicenza ha vinto in goleada entrambi i confronti contro la Pro Sesto. Il 3 settembre 2022 il 6-1 al “Menti”, il 23 dicembre 2022 1-4 per i berici nel ritorno a Sesto San Giovanni.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Matteo Andreoletti schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Suagher, Marsupio, Toninelli; Capelli, Gattoni, Corradi, Bianco; Radaelli, D’Amico, Sgarbi. Risponderà il Vicenza allenat0 da Dan Vesterby Thomassen con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Iacobucci; Valletti, Pasini, Cappelletti, Bellich; Zonta, Greco; Dalmonte, Stoppa, Begic, Ferrari.

PRO SESTO VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA