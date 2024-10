VIDEO VICENZA LUMEZZANE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti le squadre di Vicenza e Lumezzane si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu iniziano la partita con il piede premuto sull’acceleratore riuscendo infatti a sbloccare il punteggio immediatamente al 6′ con la rete firmata da Ferro, bravissimo nel pressare il portiere avversario Massolo approfittando dell’errato controllo della sfera da parte dello stesso portiere.

I minuti passano e la voglia di trovare il possibile gol del pareggio viene espressa dai biancorossi soltanto con una conclusione volante ed imprecisa di Morra intorno al 39′. Nel secondo tempo il copione dell’incontro non sembra cambiare particolarmente rispetto a quanto ammirato in precedenza e Massolo prova a farsi perdonare disinnescando un tiro di Monachello al 59′.

Nel finale i Berici sbattono contro Filigheddu con Greco verso il 68′ e ci pensa il solito Morra a ripristinare l’equilibrio di partenza con il gol siglato all’84’ tramite un colpo di testa vincente su assist di Costa. All’88’ Pannitterri non batte l’attento Massolo e Morra sfiora la doppietta nel recupero al 90’+4′, calciando sull’esterno della rete.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Erminio Cerbasi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Dalmazzi al 31′ e Malotti al 43′ soltanto tra le file degli ospiti. Il punto conquistato in questa nona giornata di campionato permette al Vicenza di salire a quota 18 ed al Lumezzane di raggiungere i 15 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

VIDEO VICENZA LUMEZZANE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS