Fidanzate Il Volo, chi sono: Eleonora e Ana Paula Guedes/ Piero Barone è single…

Le fidanzate de Il Volo, il trio di cantanti composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, rappresentano da sempre un argomento che accende la curiosità e la fantasia dei fan degli artisti. Molto si deve probabilmente al fatto che il pubblico nostrano ha visto letteralmente crescere questo trio di grandi artisti, formatosi in tv nel programma “Ti lascio una canzone“. Ma il quadro sentimentale dei ragazzi sembra piuttosto ben definito, grazie anche alla loro recente presenza a “Verissimo“, ai cui microfoni hanno infatti raccontato le loro vite private.

In primis, Gianluca Ginoble ha pubblicamente ammesso che il suo cuore è occupato da Eleonora, una ragazza che porta lo stesso nome di sua madre e della quale si è detto profondamente innamorato: “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”. Non si hanno, tuttavia, informazioni ulteriori in merito all’identità di questa giovane, della quale non si conosce neppure il cognome, né da quanto vada avanti la loro liaison.

Sempre in materia di fidanzate de Il Volo, è noto che Ignazio Boschetto sia fidanzato con Ana Paula Guedes, una ballerina brasiliana alla quale il ragazzo aveva tributato in estate una romantica dedica sui social media: “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos”. Meno movimentata la sua vita sentimentale di Ignazio Boschetto: dopo una storia Roberta Morise, ora il giovane è attualmente fidanzato con l’ex concorrente della versione verdeoro di Ballando con le Stelle.

Libero, al momento, il cuore dell’ultimo dei tre componenti de Il Volo, Piero Barone, che è finito in passato nel mirino di diverse riviste di gossip. Il motivo? Il suo legame con la figlia di un personaggio pubblico come Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus. Ma le cose non sono andate per il verso giusto. Lo stesso dicasi per Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene, che secondo un’indiscrezione di “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, avrebbe intrattenuto con lui una relazione. Entrambe le storie sono però naufragate e il cantante non ha avuto problemi, intervistato di recente da Silvia Toffanin a Verissimo, ad ammettere di essere single: “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no”.

