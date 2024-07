Vito Boschetto, chi è il padre di Ignazio de Il Volo/ Il cantante: “è come se non lo avessi perso”

Ignazio Boschetto, il cantante de Il Volo, ha dovuto dire improvvisamente addio al padre Vito Boschetto scomparso il 28 febbraio del 2021 a causa di un malore. Un momento di grande dolore per il cantante e per tutta la sua famiglia che hanno dovuto affrontare la morte di Vito Boschetto venuto a mancare per un malore e non per Coronavirus nella loro casa di Bologna. Proprio il cantante nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato della morte del padre dicendo: “parlando con altre persone che hanno perso un genitore, presto o anche tardi, ho capito che non si è mai pronti ad accettarlo. Però i non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me”. A stargli accanto in questo momento di grande dolore e difficoltà i compagni Piero Barone e Gianluca Ginoble che sono sempre stati uniti precisando “i nostri genitori sono i genitori di tutti”.

Nonostante gli impegni di lavoro che portavano Ignazio Boschetto in giro per il mondo con Il Volo, la presenza del padre Vito Boschetto c’è sempre stata. “Anche quando però eravamo dall’altra parte del mondo, sapevo che lui era sempre in qualche posto: e oggi immagino che lui sia in un altro posto, è come se non lo avessi perso” – ha detto il tenore de Il Volo.

Ignazio Boschetto dopo la morte del padre Vito Boschetto: “Sanremo? Ci sono andato per lui”

La morte di Vito Boschetto, il padre di Ignazio Boschetto de Il Volo, è avvenuta in concomitanza con la partecipazione del trio al Festival di Sanremo 2021 come super ospiti per un omaggio ad Ennio Morricone. Nonostante il grande dolore per la perdita del papà, Ignazio Boschetto ha deciso di esibirsi ugualmente sul palcoscenico del Teatro Ariston che ha precisato perchè ha deciso di presenziare ugualmente: “con tutti i sacrifici che ha fatto insieme a mia madre… L’ho fatto per lui”.

Non solo, Ignazio ha poi aggiunto: “non c’è stato un solo momento in cui io abbia pensato di non farlo perché i nostri genitori ci hanno dato tutto. Dopo tutti i sacrifici che lui e mia madre hanno fatto per fare in modo che arrivassi dove sono oggi, non mi avrebbe mai permesso di essere assente”.











