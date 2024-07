Eleonora Venturini Storaro, ex fidanzata Gianluca Ginoble/ Perchè è finita? “non per motivi professionali”

Eleonora Venturini Storaro è ancora la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo? A confermare la storia d’amore tra i due è stato proprio il cantante de Il Volo che sui social diverso tempo fa ha una pubblicato una foto scrivendo “E poi ti ho incontrato”. Un amore importante di cui Gianluca Ginoble aveva apertamente parlato anche durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin in cui aveva ammesso: “sono fidanzato, posso dirlo pubblicamente, sono felice. Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre”. Qualcosa però tra i due si è rotto, visto che dopo tre anni quasi di relazione è calato il sipario, visto che il baritono sempre da Silvia Toffanin a Verissimo parlando della sua vita sentimentale si è lasciato scappare “le cose sono cambiate. E’ importante lavorare su sé stessi, sull’amor proprio. L’amore è un atto in cui devi abbandonare il possesso, l’ego, la gelosia e devi lavorare molto. In questo momento ’è una crescita personale e in questo momento sono felice e sto amando”.

Più diretta, invece, è stata la bellisisma Eleonora Venturini Storaro che sui social ha confermato la fine della relazione con il cantante smentendo di essere la causa di una possibile separazione del trio de Il Volo. “La storia sentimentale tra me e Gianluca si è conclusa 4 mesi fa per motivi che non c’entrano nulla con le nostre rispettive attività professionali” – le parole di Eleonora.

Chi è Eleonora Venturini Storaro, ex fidanzata di Gianluca Ginoble

Non è dato sapere cosa sia successo tra Gianluca Ginoble e la ex fidanzata Eleonora Venturini Storaro, ma i due oramai non stanno più insieme. Per chi non la conoscesse Eleonora Venturini Storaro, dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Moda e del Costume all’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda. Successivamente si è specializzata sempre nell’ambito moda studiando e conseguendo un’altra laurea in Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano.

Il suo cognome è “famoso”, visto che è la nipote di Vittorio Storaro, famoso direttore della fotografia che nella sua carriera è stato premiato con ben tre premi Oscar, per i film Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore.

