Aaron Diaz, marito e figli Lola Ponce/ “Sposati tutti i giorni nella nostra vita”

Aaron Diaz, Erin e Regina sono il marito e i figli di Lola Ponce, la showgirl argentina tornata alla ribalta in Italia dopo la sua partecipazione a Star in the Star. La Esmeralda del meraviglioso “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante non è solo una diva mondiale, ma anche una mamma e moglie. Una famiglia felice come ha sottolineato proprio l’attore e modello. La scintilla tra i due è scattata sul set di una serie televisiva “El Talisman”. Un vero e proprio colpo di fulmine, una passione travolgente che è sfociata poco dopo in un matrimonio. Parlando proprio di nozze, la bellissima cantante ha precisato negli studi di Verissimo: ” ci siamo sposati tutti i giorni nella nostra vita. L’amore è una scelta continua. Deve essere una fiamma che non smette mai di ardere”.

Anche il marito Aaron è dello stesso parere e non nasconde il suo immenso amore per la sua Lola e le due splendide figlie: “ho le tre donne più belle del mondo in casa mia. Siamo una famiglia troppo felice”. Una vita felice e non ha paura di dirlo la cantante che dalle pagine del settimanale Gente Mexico ha dichiarato: “ho avuto la vita che ho sempre desiderato”.

Lola Ponce e l’amore per Aaron Diaz e le figlie: “sono la sua gioia più grande”

Lola Ponce e il marito Aaron Diaz sono più innamorati che mai. Dal loro amore sono nate due splendide bambine: Erin e Regina che hanno senza alcun dubbio reso ancora tutto più bello. “Mi hanno reso l’esistenza perfetta. Vengono a tutti i miei show e sono due… mini me” – ha raccontato Lola Ponce in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Non solo, la cantante di “Colpo di fulmine” ha raccontato quanto la maternità l’abbia segnata:“la maternità mi ha insegnato a essere forte, rispettosa nei confronti della vita, una donna con valori. Grazie alle mie figlie ho imparato a dare il meglio di me, anche nel lavoro”.

Il matrimonio tra i due è arrivato all’improvviso; non era programmato o altro. “È successo tutto una mattina: era nata da poco la nostra seconda bambina e avevamo realizzato uno dei nostri sogni prendendo casa a Miami” – ha detto Lola Ponce confessando – “Aaron si alza e mi dice: “Oggi sarai mia, diventi la mia sposa”. Mi sono vestita in fretta e siamo andati a sposarci! Lui è la persona fatta per me”.



