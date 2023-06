Aaron si esibisce al concerto Full Out di Roma dopo Amici 22/ La reazione di Wax scatena il web

Aaron al concerto Full Out di Roma con gli altri ragazzi di Amici 2023

Gli allievi di Amici 2023 che si è concluso con la vittoria di Mattia Zenzola hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti ad un grande pubblico partecipando al concerto Full Out di Roma che è stato condotto da Nicolò De Devitiis, Isobel Kinnear e Giulia Stabile. Sul palco, così, si sono alternati gli allievi che, per otto mesi, hanno vissuto nella casetta di Amici. Un concerto che è piaciuto al pubblico, ma che ha catturato l’attenzione del web anche per l’atteggiamento di Wax. Quest’ultimo, infatti, oltre ad esibirsi, ha assistito alle esibizioni di tutti i compagni ma non ha avuto la stessa reazione nei confronti di tutti.

In particolare, il popolo del web ha notato un atteggiamento particolare di Wax nei confronti di Aaron. I due, all’interno della scuola di Amici, hanno discusso spesso per poi trovare un punto d’incontro. Tuttavia, nel momento in ci sul palco è salito Aaron, Wax non ha mostrato molto entusiasmo.

La reazione di Wax nei confronti di Aaron

Durante l’esibizione dei compagni sul palco del Full Out di Roma, Wax ha cantato, ballato e applaudito mostrando molto entusiasmo nei confronti di tutti i ragazzi con cui ha condiviso un’esperienza importante. Quando, però, sul palco è salito Aaron per la propria esibizione, la reazione è stata un’altra.

Come mostra un video diventato virale su Tik Tok, Wax è rimasto impassibile durante la performance di Aaron non mostrando alcuna partecipazione. Il filmato ha così scatenato anche la reazione del popolo dei social.

