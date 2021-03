Abiti Sanremo 2021 prima serata/ Stilisti e vestiti: Matilda De Angelis in Prada e Elodie in Versace?

Il Festival di Sanremo 2021 apre i battenti e torna la curiosità intorno agli outfit dei conduttori, dei cantanti, degli ospiti e delle donne che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Sul web circolano numerosi indiscrezioni sui nomi degli stilisti che saranno protagonisti a Sanremo attraverso i propri abiti. Tra le domande più gettonate sul web c’è quella relativa allo stilista scelto da Amadeus. Quali abiti indosserà il direttore artistico nonchè conduttore del Festival di Sanremo 2021? Dopo gli eleganti completi sfoggiati lo scorso anno è probabile che, per il suo secondo Festival, Amadeus abbia scelto di affidarsi nuovamente a Gai Mattiolo. Potrebbero confermare la scelta dello scorso anno anche Rosario Fiorello che potrebbe puntare ancora sull’eleganza dei vestiti firmati da Giorgio Armani. Zlatan Ibrahimovic, invece, porebbe scegliere Dsquared2, marchio di cui l’attaccante svedere del Milan è testimonial.

Quali vestiti, invece, indosserà Achille Lauro? Intorno all’artista c’è tantissima curiosità soprattutto alla luce degli outfit sfoggiati durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2020. Sul palco di Sanremo 2021, Achille regalerà cinque performances straordinarie che stupiranno sicuramente anche per il look. Per scoprire, però, cosa indosserà, sarà necessario aspettare il suo arrivo sul palco.

Abiti Sanremo 2021: gli stilisti di Matilda De Angelis ed Elodie Di Patrizi

Grande attesa per il look di Matilda De Angelis ed Elodie Di Patrizi. L’attrice e la cantante sono tra le presenze femminili che stanno incuriosendo di più il pubblico del Festival di Sanremo 2021. Sul look della De Angelis e di Elodie, tuttavia, non ci sono anticipazioni. In passato, l’attrice ha indossato abiti Prada e non è da escludere che possa aver scelto lo stesso stilista anche per la sua partecipazione a Sanremo 2021. Elodie, invece, potrebbe affidarsi a Donatella Versace che l’ha vestita sia durante Sanremo 2020 che durante la Mostra del Cinema di Venezia 2020. Anche Fedez ha scelto Donatella Versace mentre Ermal Meta ha puntato su Dolce & Gabbana. Grande attesa anche per il look di Vittoria Ceretti, la super modella italiana scelta da Amadeus dopo il forfait di Naomi Campbell. La super modella italiana ha sfilato per Chanel, Tom Ford, Versace, Etro; Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Azzedine Alaïa, Givenchy, Dolce e Gabbana. Chi la vestirà sul palco del Teatro Ariston?



