Abiti Sanremo 2022 quarta serata, vestiti e stilisti/ Armani per la Giannetta

Scopri gli Abiti Sanremo 2022 quarta serata: stilisti e loook

Il Festival di Sanremo non è solo musica. Oltre alle canzoni, il pubblico è attento al look degli artisti in gara, ma anche del conduttore, delle primedonne che lo affiancano e dei vari ospiti. Durante la terza serata del Festival ha dominato il nero scelto da Fabrizio Moro e Achille Lauro che hanno sfoggiato due look molto diversi. Elegantissimo il primo in Philipp Plein e più ribelle il look del secondo firmato Gucci. Ha puntato ancora sul bianco Elisa mentre Emma ha optato per un outfit firmato Gucci. Cosa indosseranno, invece, questa sera gli artisti?

Occhi puntati su colei che sarà la padrona di casa del Teatro Ariston insieme ad Amadeus. Per la sua serata sul palco del Festival di Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta ha scelto abiti firmati Giorgio Armani. Eleganza e tradizione italiana per l’attrice che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Donna Moderna, ha confermato la scelta stilistica non anticipando, tuttavia, nulla sui modelli che indosserà. «Con i tacchi dovrei farcela. Il problema semmai, è l’ingombro dell’abito, un Armani. Ma posso sempre farmi portare giù di peso (ride, ndr)», ha detto l’attrice.

Abiti Sanremo 2022 quarta serata: Noemi in Alberta Ferretti, Emma in Gucci

Dopo il primo abito rosa e quello nero della terza serata, anche per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, Noemi indosserà ancora un abito firmato Alberto Ferretti. Top secret il modello anche se è facile pensare ad un vestito lungo sulla scia dei precedenti. Sarà ancora Gucci la scelta stilistica di Emma che, con i primi due outfit ha portato a casa la promozione a pieni voti. Philipp Plein, invece, oltre a vestire Fabrizio Moro, dovrebbe tornare a vestire anche Giusy Ferreri.

Emporio Armani dovrebbe essere ancora la scelta di Ana Mena mentre Michele Bravi dovrebbe sfoggiare nuovamente un look firmato Roberto Cavalli. Gianni Morandi e Massimo Ranieri, invece, dovrebbero puntare ancora rispettivamente su Armani e Versace mentre Elisa potrebbe indossare ancora un abito bianco, sempre firmato Valentino come i precedenti.

