Abiti Sanremo 2024 prima serata: stilisti e vestiti/ Amadeus inizia in bianco, Clara in Armani Privé

Marco Mengoni ha aperto il Festival di Sanremo 2024 sfoggiando il primo di una serie di look di Emporio Armani e Maison Valentino che sono stati pensati per lui. Si presenta all’Ariston per rompere il ghiaccio con un completo pantalone nero, con un importante ricamo di cristalli a impreziosire la giacca. Punta sulla sobrietà Amadeus, che parte in bianco con una trama optical. Clara la prima artista in gara: ha indossato un abito Giorgio Armani Privé con tessuto rigido a scolpire la silhouette ed effetti cangianti sui toni del viola.

Total White per Sangiovanni, a conferma che il bianco potrebbe essere il colore dell’edizione. Nel suo caso completo con giacca doppiopetto e pantalone over, cravatta e camicia. Una spilla dorata sul rever a impreziosire il look. Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2024 è tra chi ha scelto in bianco, con un abito a sirena in pizzo con strascico, quasi da sposa, ma senza tacchi, a piedi nudi. (agg. di Silvana Palazzo)

Abiti Sanremo 2024, per Amadeus giacche ricamate con cristalli Swarovski

Orecchie puntate sulle canzoni del Festival di Sanremo 2024, ma gli occhi sono rivolti agli abiti. C’è grande curiosità i vestiti e le scelte degli stilisti per la prima serata della kermesse canora. A partire da Amadeus, che vestirà smoking di Gai Mattiolo, che ha realizzato anche gli abiti della moglie Giovanna Civitillo. Sono stati preparati 25 smoking per la kermesse. «La maggior parte di questi abiti sono vestiti-gioiello, ricamati con cristalli Swarovski. La giacca più preziosa ha un decoro realizzato con oltre 60mila pietre», svela il couturier al Corriere della Sera. Per quanto riguarda i colori, si va dal classico nero al blu oceano, passando per il blu cobalto, l’oro, l’argento e il peonia.

Sono stati preparati vari papillon e cravatte abbinati agli smoking, «in modo che ogni sera Amadeus sia libero di poter scegliere la giacca che si sente più in vena d’indossare, ma anche i relativi accessori». Tutto rigorosamente sartoriale: «Questi capi fanno parte della ”The Show Collection”, una collezione che come è adatta allo spettacolo o comunque a party e occasioni speciali. È una collezione di alta sartoria made in Italy e più precisamente made in Napoli, dove la tradizione della sartoria maschile è conosciuta e riconosciuta nel mondo come un’eccellenza italiana», conclude Gai Mattiolo. (agg. di Silvana Palazzo)

Sanremo 2024, gli abiti di Amadeus per la prima serata: “Ancora in Gai Mattiolo”

Se la prima curiosità del pubblico del Festival di Sanremo 2024 è sulle canzoni che verranno presentate dai 30 Big in gara, è anche vero che ad attirare altrettanto l’attenzione sono gli abiti che cantanti e conduttori indosseranno sul palco dell’Ariston. D’altronde c’è grande attenzione per i look presentati a Sanremo e c’è chi da anni punta sempre sullo stesso brand, come Amadeus.

Il conduttore di Sanremo 2024 anche quest’anno ha scelto Gai Mattiolo per i suoi abiti. A confermarlo la sua costumista Maria Sabato, che ai microfoni di Fanpage ha anticipato : “Amadeus è fedele perché Gai Mattiolo ha creduto sempre in lui, anche nei momenti meno felici rispetto a questo attuale”. Anche quest’anno il conduttore è pronto a brillare sotto le luci dell’Ariston con vestiti scintillanti, ricchi di paillettes o di ricami importanti e colorati.

Sanremo 2024, come vestirà Marco Mengoni nella prima serata

“Amadeus chiede sempre di avere sul palco il suo ‘vestito da conduzione’ e dunque tutta quell’eccentricità che poi da casa vedete. – ha anticipato ancora la sua costumista – Lui vuole un look che lo faccia entrare nei panni del conduttore. Il suo costume di scena è quindi un abito ricercato, molto ricamato, strassato, particolare, che gli faccia sentire quella grinta di cui ha bisogno per condurre”.

E se Amadeus è pronto a brillare, Marco Mengoni, conduttore e super ospite musicale della prima serata di Sanremo 2024, ha deciso di indossare un abito firmato Fendi, mentre i gioielli scelti per tutti gli outfit saranno firmati Tiffany&Co. Passando invece ai cantanti in gara – questa sera si esibiranno tutti e 30 – Il Volo ha deciso di puntare su un look del tutto diverso, e si mostrerà in una veste del tutto nuova, firmata Emporio Armani.

Sanremo 2024, abiti e stilisti dei Big in gara

Alessandra Amoroso porterà sul palco vestiti sexy e femminili, con abiti cut di Monot. Emma Marrone vestirà Ferrari, mentre Rose Villain Disquared. Non abbandona Moschino Dargen D’Amico. Angelina Mango è invece pronta a stupire con abiti firmati Etro. A Nicolò Cerione, che firma lo styling di Angelina Mango, Fanpage ha chiesto qualche anticipazione sui look della giovane cantante: “Gli abiti vestono il brano di Angelina, non sono separate le due cose. L’abito è qualcosa che deve accompagnare il brano”, ha rivelato lo stylist.











